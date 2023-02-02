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Австрия высылает четырех дипломатов РФ из-за подозрений в шпионаже

"Европейская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 10:19

Министерство иностранных дел Австрии объявило, что высылает четырех российских дипломатов из Вены за деятельность в пользу спецслужб.

Об этом говорится в заявлении ведомства, пишет "Европейская правда".

"Двое дипломатов посольства России совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом. Поэтому они объявлены персонами нон грата в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях", - говорится в заявлении.

"Двое дипломатов Постоянного представительства России при ООН совершили действия, несовместимые с Соглашением о размещении штаб-квартиры. Они также должны покинуть территорию Австрийской Республики", - заявили в МИД.

Четыре российских дипломата должны покинуть территорию Австрии не позднее одной недели, то есть до 8 февраля.

Как сообщалось, президент Австрии Александер Ван дер Беллен 1 февраля прибыл в Украину. Он посетил Бучу и встретился с президентом Владимиром Зеленским, а также передал генераторы и объявил о выделении 5 миллионов евро на восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры.

По итогам встречи с президентом Австрии Зеленский призвал австрийский бизнес отказаться от сотрудничества с Россией как страной-агрессором и вместо этого начать его с Украиной.

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Темы: АвстрияРосcияшпионаждипломатические отношения
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