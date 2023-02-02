Премьер Шмыгаль объяснил свои слова о двух годах переговоров о вступлении в ЕС

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль рассказал, каково его видение процесса вступления Украины в ЕС и переговоров о членстве.

Об этом он заявил журналистам после завершения совместного заседания Еврокомиссии и правительства Украины в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Шмыгаль отметил, что он не ждет автоматизма в вопросе вступления. "Мы прекрасно понимаем, что решение о членстве в ЕС должны принять 27 членов ЕС. Будет процесс дискуссий, который займет время", -объяснил он.

Впрочем, премьер-министр не отказывается от намерения быстрого вступления.

"Когда я говорю о двух годах, то речь идет о том, что мы приложим все усилия, чтобы положить ЕС на стол отчет о том, что мы готовы. Но мы понимаем, что после этого принятие решения займет время. Но мы хотим завершить свою часть работы как можно быстрее", - сказал премьер.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не стала концентрироваться на сроках и заявила, что быстрое выполнение требований ЕС также возможно.

"Цель (которой надо достичь для готовности к вступлению) - она стандартизирована. Но скорость, с которой достигается эта цель - разная для каждой страны", - пояснила она.

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"Поэтому процесс вступления он зависит от действий. Какие-то государства быстрые, какие-то медленные, какие-то даже движутся назад", - добавила президент Еврокомиссии.

Как сообщалось, на встрече в Киеве президента Еврокомиссии пообещала Украине вступление в Евросоюз.

На этой же встрече министр обороны Украины рассказал, чего ждет от ЕС для победы.