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Прем’єр Шмигаль пояснив свої слова про два роки переговорів про вступ в ЄС

"Європейська правда"Четвер, 2 лютого 2023, 18:26

Очільник українського уряду Денис Шмигаль розповів, яким є його бачення процесу вступу України до ЄС та переговорів щодо членства.

Про це він заявив журналістам після завершення спільного засідання Єврокомісії та уряду України у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Шмигаль наголосив, що він не чекає автоматизму у питанні вступу. "Ми чудово розуміємо, що рішення про членство у ЄС мають ухвалити  27 членів ЄС. Буде процес дискусій, який забере час", -пояснив він.

Утім, прем’єр-міністр не відмовляється від наміру швидкого вступу.

"Коли я говорю про два роки, то йдеться про те. що ми докладемо всіх зусиль, щоби покласти ЄС на стіл звіт про те, що ми готові. Але ми свідомі того, після цього схвалення рішення забере час. Але ми хочем завершити свою частини роботи якнайшвидше", - сказав прем’єр.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не стала концентруватися на термінах і заявила, що швидке виконання вимог ЄС також можливе.

"Мета (якої треба досягти для готовності до вступу) – вона стандартизована. Але швидкість, з я кою досягається ця мета – різна для кожної країни", - пояснила вона.

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"Тому процес вступу він залежить від дій. Якісь держави швидкі, якісь повільні, якісь навіть рухаються назад", - додала президентка Єврокомісії.

Як повідомлялося, на зустрічі у Києві президента Єврокомісії пообіцяла Україні вступ до Євросоюзу.

На цій же зустрічі міністр оборони України розповів, чого чекає від ЄС для перемоги.

Теми: ЄСШмигаль переговори
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