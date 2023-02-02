Суд арестовал закупщика Минобороны, уволенного после скандала

Шевченковский райсуд Киева арестовал бывшего директора департамента государственных закупок Минобороны Богдана Хмельницкого, подозреваемого в коррупции.

Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора в комментарии УП; собеседник в правоохранительных органах

Детали: Экс-чиновника взяли под стражу. Суд также дал Хмельницкому возможность выйти в залог.

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Прокуратура не разглашает сумму залога. В то же время, в ведомстве говорят, что считают эту сумму малой, и потому уже обжаловали решение.

Позже стало известно, что речь идет о 2,7 млн. гривен (ранее в новости ошибочно была указана другая сумма).

Хмельницкого подозревают в закупке почти 3 тысяч бронежилетов более чем на 100 млн грн, которые, по данным следствия, оказались некачественными.

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