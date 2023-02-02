Суд арестовал закупщика Минобороны, уволенного после скандала
Шевченковский райсуд Киева арестовал бывшего директора департамента государственных закупок Минобороны Богдана Хмельницкого, подозреваемого в коррупции.
Источник: пресс-служба Офиса генерального прокурора в комментарии УП; собеседник в правоохранительных органах
Детали: Экс-чиновника взяли под стражу. Суд также дал Хмельницкому возможность выйти в залог.
Прокуратура не разглашает сумму залога. В то же время, в ведомстве говорят, что считают эту сумму малой, и потому уже обжаловали решение.
По данным УП, речь идет о 26 миллионах гривен.
Хмельницкого подозревают в закупке почти 3 тысяч бронежилетов более чем на 100 млн грн, которые, по данным следствия, оказались некачественными.
Знать больше: Миллионы экс-чиновника, "откаты" и фейковые бронежилеты. История мошенничества на закупках Минобороны
Предыстория:
- Издание "Зеркало недели" 21 января сообщало, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих дороже в два-три раза, чем в магазинах Киева. Декабрьское соглашение с "Актив компани" от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий.
- Сначала в Минобороны назвали информацию журналистов "манипуляциями и введением в заблуждение" и обещали обратиться в СБУ. Министр Алексей Резников отверг обвинения.
- Однако позже заместитель министра Вячеслав Шаповалов подал в отставку и был уволен. Также из ведомства увилили Богдана Хмельницкого.
- 1 февраля Хмельницкому объявили подозрение в растрате государственных средств на сумму 107 796 050 грн. По данным следствия, он закупил для ВСУ почти 3 тыс. бронежилетов, которые оказались некачественными.