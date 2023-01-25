Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Скандального закупщика Минобороны Хмельницкого уволили - Резников

Станислав ПогориловСреда, 25 января 2023, 10:03
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ARMYINFORM

Директор департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий, который фигурирует в скандале относительно закупок продуктов, был уволен с должности, сообщила председатель антикоррупционного комитета ВРУ Анастасия Радина. Министр обороны Алексей Резнков подтвердил увольнение.

Источник: Радина в Facebook, министр обороны Алексей Резников в Facebook

Прямая речь Радиной: "Уволен директор департамента закупок Министерства обороны Хмельницкий и профильный заместитель Министра Шаповалов". 

Детали: Министр обороны Алексей Резников подтвердил увольнение Хмельницкого. "Одновременно в конце декабря был отстранен, а в январе уволен из Министерства обороны руководитель соответствующего департамента Богдан Хмельницкий", - написал он.

При этом председатель комитета отметила, что глава оборонного ведомства "не имеет юридических претензий к автору журналистского расследования".

Также на заседании комитета представительница НАБУ сообщила, что по фактам о возможном злоупотреблении служебным положением при заключении контрактов от 23 декабря 2022 года зарегистрировано уголовное производство и осуществляется досудебное расследование.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Хмельницкий уже был замешан в коррупционный скандал - в августе 2022 года он фигурировал, по данным УП, в деле о хищении 580 тысяч долларов средств министерства при закупке военной амуниции. Тогда Минобороны назвало информацию УП такой, что "не соответствует действительности".

Предыстория: 

Темы: Минобороныгосзакупкискандалувольнение
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В ЕС подготовили новые санкции против Беларуси из-за соучастия в агрессии против Украины - Bloomberg

Зеленский напомнил Тищенко о решении СНБО относительно поездок за границу

СМИ: США передадут Украине современную модификацию Abrams, но без "секретной брони"

МВФ может предоставить Украине многолетний пакет помощи на сумму до $16 миллиардов – Bloomberg

РФ блокирует "зерновой коридор": количество выходов судов из украинских портов упало до антирекорда

У "Слуги народа" нет голосов для исключения Тищенко из фракции – источник

Все новости...
Минобороны
Мошенничество на закупках в Минобороны: фигуранту дела суд вернул изъятые почти $1млн
Миллионы экс-чиновника, "откаты" и фейковые бронежилеты. История мошенничества на закупках Минобороны
От Резникова требуют расследования по Хмельницкому, который занимался закупками
Последние новости
04:38
Япония вводит новые санкции против России
03:38
Россияне ударили по Сумщине из минометов и гранатомета
02:40
В ЕС подготовили новые санкции против Беларуси из-за соучастия в агрессии против Украины - Bloomberg
02:19
Военные США ликвидировали главаря ИГИЛ в Сомали
01:37
Тищенко скрывал свою нескольконедельную заграничную командировку
00:56
Абрамович теряет шансы спастись от санкций как миротворец – WSJ
00:56
Экс-премьер Болгарии рассказал о поставках оружия в Украину несмотря на сопротивление в правительстве
00:40
Камбоджа готова обучать российских саперов и не будет оказывать военную помощь Украине
23:31
В Польше открылся энергетический хаб ЕС для помощи Украине
23:24
Эстония просит Германию разрешить передачу Украине кассетных боеприпасов
Все новости...