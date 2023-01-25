Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Скандального закупщика Минобороны Хмельницкого уволили - Резников

Станислав ПогориловСреда, 25 января 2023, 09:03
Скандального закупщика Минобороны Хмельницкого уволили - Резников
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ARMYINFORM

Директор департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий, который фигурирует в скандале относительно закупок продуктов, был уволен с должности, сообщила председатель антикоррупционного комитета ВРУ Анастасия Радина. Министр обороны Алексей Резнков подтвердил увольнение.

Источник: Радина в Facebook, министр обороны Алексей Резников в Facebook

Прямая речь Радиной: "Уволен директор департамента закупок Министерства обороны Хмельницкий и профильный заместитель Министра Шаповалов". 

Реклама:

Детали: Министр обороны Алексей Резников подтвердил увольнение Хмельницкого. "Одновременно в конце декабря был отстранен, а в январе уволен из Министерства обороны руководитель соответствующего департамента Богдан Хмельницкий", - написал он.

При этом председатель комитета отметила, что глава оборонного ведомства "не имеет юридических претензий к автору журналистского расследования".

Также на заседании комитета представительница НАБУ сообщила, что по фактам о возможном злоупотреблении служебным положением при заключении контрактов от 23 декабря 2022 года зарегистрировано уголовное производство и осуществляется досудебное расследование.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

Хмельницкий уже был замешан в коррупционный скандал - в августе 2022 года он фигурировал, по данным УП, в деле о хищении 580 тысяч долларов средств министерства при закупке военной амуниции. Тогда Минобороны назвало информацию УП такой, что "не соответствует действительности".

Предыстория: 

Темы: Минобороныгосзакупкискандалувольнение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Минобороны
Руководитель нового агентства тылового обеспечения армии: Речь не только о тендерах без коррупции
Резников рассказал, есть ли необходимость в новой мобилизации
Резников верит, что может забрать у польского поставщика-должника или деньги, или снаряды
Последние новости
04:50
Во Львове, Хакове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
Все новости...
Реклама: