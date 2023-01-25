Скандального закупщика Минобороны Хмельницкого уволили - Резников

Директор департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий, который фигурирует в скандале относительно закупок продуктов, был уволен с должности, сообщила председатель антикоррупционного комитета ВРУ Анастасия Радина. Министр обороны Алексей Резнков подтвердил увольнение.

Источник: Радина в Facebook, министр обороны Алексей Резников в Facebook

Прямая речь Радиной: "Уволен директор департамента закупок Министерства обороны Хмельницкий и профильный заместитель Министра Шаповалов".

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Детали: Министр обороны Алексей Резников подтвердил увольнение Хмельницкого. "Одновременно в конце декабря был отстранен, а в январе уволен из Министерства обороны руководитель соответствующего департамента Богдан Хмельницкий", - написал он.

При этом председатель комитета отметила, что глава оборонного ведомства "не имеет юридических претензий к автору журналистского расследования".

Также на заседании комитета представительница НАБУ сообщила, что по фактам о возможном злоупотреблении служебным положением при заключении контрактов от 23 декабря 2022 года зарегистрировано уголовное производство и осуществляется досудебное расследование.

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Напомним:

Хмельницкий уже был замешан в коррупционный скандал - в августе 2022 года он фигурировал, по данным УП, в деле о хищении 580 тысяч долларов средств министерства при закупке военной амуниции. Тогда Минобороны назвало информацию УП такой, что "не соответствует действительности".

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