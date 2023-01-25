Скандального закупщика Минобороны Хмельницкого уволили - Резников
Директор департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий, который фигурирует в скандале относительно закупок продуктов, был уволен с должности, сообщила председатель антикоррупционного комитета ВРУ Анастасия Радина. Министр обороны Алексей Резнков подтвердил увольнение.
Источник: Радина в Facebook, министр обороны Алексей Резников в Facebook
Прямая речь Радиной: "Уволен директор департамента закупок Министерства обороны Хмельницкий и профильный заместитель Министра Шаповалов".
Детали: Министр обороны Алексей Резников подтвердил увольнение Хмельницкого. "Одновременно в конце декабря был отстранен, а в январе уволен из Министерства обороны руководитель соответствующего департамента Богдан Хмельницкий", - написал он.
При этом председатель комитета отметила, что глава оборонного ведомства "не имеет юридических претензий к автору журналистского расследования".
Также на заседании комитета представительница НАБУ сообщила, что по фактам о возможном злоупотреблении служебным положением при заключении контрактов от 23 декабря 2022 года зарегистрировано уголовное производство и осуществляется досудебное расследование.
Напомним:
Хмельницкий уже был замешан в коррупционный скандал - в августе 2022 года он фигурировал, по данным УП, в деле о хищении 580 тысяч долларов средств министерства при закупке военной амуниции. Тогда Минобороны назвало информацию УП такой, что "не соответствует действительности".
Предыстория:
- ZN.ua 21 января сообщало, что Минобороны закупает продукты для военнослужащих дороже в два-три раза, чем в магазинах Киева. Декабрьское соглашение с "Актив компани" от имени министерства подписал Богдан Хмельницкий, который фигурировал в деле о хищении 580 тысяч долларов при закупке военной амуниции.
- Минобороны назвало информацию о слишком дорогой еде ложью и манипуляцией и обещало обратиться в СБУ.
- Министр обороны Алексей Резников отверг обвинения к Минобороны в коррупционных закупках, связал появление информации о тендерах с "Рамштайном" и заявил, что виновного за слив накажут.
- Государственное бюро расследований в середине января сообщило, что заблокировало схему масштабного хищения продуктов питания для военных, а Национальное антикоррупционное бюро заявило, что начало расследование о продовольствии еще до огласки в СМИ.
- Заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку и был уволен 24 января на фоне скандала из-за закупки по завышенным ценам продуктов для военных.
- 24 января Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции потребовало от министра обороны Алексея Резникова провести служебное расследование в отношении руководителя департамента госзакупок Богдана Хмельницкого, на которого НАПК уже составило административный протокол.