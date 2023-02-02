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Украина начнет подготовку к переговорам о вступлении в ЕС, решение закрепят на саммите - Стефанишина

"Европейская правда"Четверг, 2 февраля 2023, 20:40

На саммите Украина-ЕС в пятницу украинская сторона задекларирует начало подготовки к переговорам о вступлении в Европейский Союз.

Об этом в эфире телемарафона заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает "Европейская правда".

"Президент Европейской комиссии сегодня официально вручила президенту отчет о готовности Украины к переговорам и соответствие украинского законодательства европейскому законодательству (речь идет об ответе Еврокомиссии на вторую часть опросника)", - отметила чиновница.

"Мы также объявили (на совместном заседании правительства Украины и Еврокомиссии), что начинаем оценку и подготовку переговорных позиций по всем 35 разделам будущего соглашения о присоединении к ЕС", - добавила она.

По словам Стефанишиной, речь идет об "очень прорывном решении", которое будет закреплено по итогам саммита Украина-ЕС в пятницу.

Вице-премьер добавила, что завтрашнее мероприятие будет посвящено обсуждению "вопросов победы" Украины.

"Будет обсуждаться "формула мира", будут обсуждаться вопросы саммита мира, усиление санкционного давления и, безусловно, политические реформы в рамках выполнения семи рекомендаций Еврокомиссии и тех ожиданий, которые мы имеем на весну, когда Европейский Союз представит свою оценку", - пояснила она.

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Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, находясь в Киеве, выразила мнение, что Украина станет членом Европейского Союза.

Ожидается, что после саммита лидеры Украины и ЕС письменно подтвердят, что будущее Украины и ее граждан связано с Европейским Союзом. Но на самом деле перспектива присоединения Украины к ЕС остается отдаленной.

Темы: ЕСпереговоры
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