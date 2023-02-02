Украинцы в США завершат обучение на ЗРК Patriot за "несколько недель" - военный атташе

По словам атташе по вопросам обороны посольства Украины в США Бориса Кременецкого, украинские военнослужащие учатся на зенитных ракетных комплексах Patriot с опережением графика и могут завершить обучение за считанные недели.

Как сообщает "Европейская правда", такой комментарий Кременецкий дал украинской службе "Голоса Америки".

На военную базу Fort Sill в штате Оклахома украинцы прибыли в середине января. Тогда в Пентагоне заявляли, что их обучение работе с современной системой противовоздушной обороны продлится несколько месяцев. Но, по словам Бориса Кременецкого, сроки удалось сократить благодаря опыту украинских военных.

"Речь идет о неделях, точного ответа я не могу предоставить... Месяц почти уже прошел с тех пор, как они прибыли. Обычно, если начинать учить с нуля, срок обучения может занять от нескольких месяцев до года", - сказал атташе.

Программа учений в Оклахоме предусматривает, что украинцы не только сами быстро освоят современную систему ПВО, а по возвращении домой будут готовы стать инструкторами для других военных.

Точное количество украинцев, которые проходят тренировки в США, Кременецкий не назвал. Он одновременно отметил, что специалистов для работы с Patriot в Украине хватает, поэтому главный вопрос - в предоставлении большего количества этих систем.

"Эта система значительно усилит способности нашей противовоздушной обороны, особенно по борьбе с баллистическими ракетами. Поэтому это - существенное улучшение способности нашей системы ПВО. Конечно, одной системы, которую мы получаем, недостаточно. Мы работаем над тем, чтобы получить еще, мы готовы, у нас есть специалисты, которых мы готовы прислать еще на обучение", - отметил Кременецкий.

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Напомним, передачу Украине первой системы Patriot Вашингтон анонсировал 21 декабря в рамках очередного пакета военной помощи. После того Германия пообещала предоставить Украине Patriot. А Нидерланды также поставят в Украину ЗРК P