В провинции Малатья на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6, в результате которого погиб по меньшей мере один человек.

Об этом сообщает Anadolu, пишет "Европейская правда".

Толчки произошли в 12:04 в понедельник 27 февраля, эпицентр располагался в районе Ешилютр.

В Управлении по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) сообщили, что зафиксировано разрушение 25 домов. На месте работают спасатели, местных жителей просят не заходить в пострадавшие здания из-за угрозы обвала.

На данный момент известно об одном погибшем и 69 травмированных.

Это уже третье значительное землетрясение после сильнейших толчков 6 февраля, когда юго-восток Турции и прилегающие районы Сирии всколыхнули толчки магнитудой 7,7 и, позже в тот же день, 7.6. Подтвержденное количество погибших в результате разрушений в обеих странах уже превысило 50 тысяч человек.

В результате повторного сильного землетрясения 20 февраля в тех же районах погибли шесть человек и почти 300 пострадали. 25 февраля произошло еще одно значительное землетрясение, но, насколько известно, без пострадавших.

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Турецкие власти анонсировали масштабное расследование и начали массовые аресты застройщиков и подрядчиков, чьи здания не выдержали толчков и полностью разрушились. Под следствием находятся уже более 600 человек.

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