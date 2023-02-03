Зеленский поручил Стефанчуку рассмотреть петицию о лишении мандатов депутатов от запрещенной "ОПЗЖ"

Президент Украины Владимир Зеленский поручил председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку проработать петицию о лишении мандатов всех народных депутатов от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Источник: ответ на петицию на сайте президента

Детали: Автор петиции просит Владимира Зеленского обратиться к ВРУ с предложением рассмотреть законопроекты о лишении мандатов депутатов от "ОПЗЖ". Петиция зарегистрирована 9 января, ее поддержали более 37 тыс. граждан.

В своем ответе Зеленский сообщил, что обратился к председателю Верховной Рады с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения.

В ответе президента также указано, что основания для досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины перечислены в части 2 статьи 81 Конституции, а порядок прекращения полномочий установлен статьей 5 закона "О статусе народного депутата Украины" и частью 2 статьи 222 регламента ВРУ.

Напомним: В сентябре Кассационный административный суд отклонил апелляционную жалобу партии "ОПЗЖ", таким образом деятельность политсилы была окончательно запрещена в Украине.