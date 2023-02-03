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Президент Евросовета прибыл в Киев на саммит Украина-ЕС

"Европейская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 11:20

Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев для участия в саммите Украина-ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своих соцсетях, добавив фото с Софиевской площади.

"Опять в Киеве - на саммит ЕС-Украина вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем. Наша решимость не ослабнет. Также мы будем поддерживать вас в каждом шаге на пути в ЕС", - написал он приветствие украинцам.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что центральным вопросом саммита Украина-ЕС в Киеве будет оценка прогресса, которого уже достигла Украина, и дальнейшее открытие переговоров о вступлении, коснутся также многих других тем, связанных с войной России против Украины.

Напомним, 2 февраля в Киеве состоялось не менее масштабное событие - совместное заседание правительства Украины и Европейской комиссии, на которое приехали 16 членов Еврокомиссии - большинство ее состава - включая президента Урсулу фон дер Ляйен.

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Подобные поездки коллегии Еврокомиссии являются беспрецедентным событием.

О том, что произошло в день этого визита, ЕвроПравда рассказывает в статье Комиссия по-киевски: о чем договорилось и что услышало правительство Украины во время визита 16 еврокомиссаров.

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Темы: ЕСУкраина
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