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DeepState: враг оккупировал еще одно село на Харьковщине

Алена ИвашкивВторник, 14 мая 2024, 01:08
DeepState: враг оккупировал еще одно село на Харьковщине
Карта: DeepState

Противник оккупировал село Лукьяновцы на севере Харьковской области.

Источник: DeepState

Детали: Враг продвинулся возле Волчанска, в Глубоком, у Ягодного, южнее Первомайского, в Красногоровке и у Вербового. 

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Уточнена ситуация в Зеленом - долгое время не было связи и считалось, что враг захватил село.

Предыстория:

  • 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
  • Министерство обороны сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
  • Утром российские захватчики возобновили штурмовые действия возле населенного пункта Глубокое на Харьковщине, Силы обороны ожидают усиления вражеского огня.
  • В ОСУВ "Хортица" заявили, что "серая зона" в Харьковской области не расширяется, Вооруженные силы не дают россиянам продвинуться вглубь области.
  • По информации Генштаба, по состоянию на 23:00 13 мая в Харьковском направлении украинские подразделения отразили 13 атак противника, проводят прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск.

Темы: Харьковская область
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