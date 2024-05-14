DeepState: враг оккупировал еще одно село на Харьковщине

Противник оккупировал село Лукьяновцы на севере Харьковской области.

Источник: DeepState

Детали: Враг продвинулся возле Волчанска, в Глубоком, у Ягодного, южнее Первомайского, в Красногоровке и у Вербового.

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Уточнена ситуация в Зеленом - долгое время не было связи и считалось, что враг захватил село.

Предыстория: