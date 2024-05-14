DeepState: враг оккупировал еще одно село на Харьковщине
Вторник, 14 мая 2024, 01:08
Противник оккупировал село Лукьяновцы на севере Харьковской области.
Источник: DeepState
Детали: Враг продвинулся возле Волчанска, в Глубоком, у Ягодного, южнее Первомайского, в Красногоровке и у Вербового.
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Уточнена ситуация в Зеленом - долгое время не было связи и считалось, что враг захватил село.
Предыстория:
- 10 мая стало известно, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
- Министерство обороны сообщило, что на север Харьковской области направили резервные подразделения.
- Утром российские захватчики возобновили штурмовые действия возле населенного пункта Глубокое на Харьковщине, Силы обороны ожидают усиления вражеского огня.
- В ОСУВ "Хортица" заявили, что "серая зона" в Харьковской области не расширяется, Вооруженные силы не дают россиянам продвинуться вглубь области.
- По информации Генштаба, по состоянию на 23:00 13 мая в Харьковском направлении украинские подразделения отразили 13 атак противника, проводят прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск.