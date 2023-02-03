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Немецкое правительство разрешило экспорт танков Leopard 1 в Украину

"Европейская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 13:16
Немецкое правительство разрешило экспорт танков Leopard 1 в Украину
танки Leopard 1, Getty Images

Федеральное правительство Германии предоставило лицензию на экспорт основных боевых танков Leopard 1 в Украину.

Это подтвердил представитель правительства Штеффен Гебештрайт в пятницу в Берлине, не предоставив никаких подробностей, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

До сих пор федеральное правительство только объявляло о поставках более современных танков Leopard 2 со складов Бундесвера в Украину.

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Согласно сообщению в Süddeutsche Zeitung, Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) хотят подготовить десятки танков Leopard 1 для экспорта в Украину. Однако, согласно сообщению, пока что возникли проблемы с закупкой боеприпасов.

Leopard 1 - первый основной боевой танк, построенный для немецкой армии после Второй мировой войны. Он производился с середины 1960-х до середины 1980-х годов. Обещанные на прошлой неделе 14 танков Leopard 2 значительно современнее.

Гебештрайт не захотел комментировать дальнейшие поставки Leopard 1 из промышленных запасов. "Сейчас я не хочу говорить больше, это станет более конкретным в течение следующих нескольких дней и недель".

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Согласно информации Spiegel, немецкие производители имеют 29 в значительной степени отремонтированных моделей предшественника Leopard 2. Ранее немецкие СМИ сообщали о возможности передачи 88 танков Leopard 1.

Об изменении позиции Германии читайте также статью Осада Шольца: как общественное мнение в Германии повлияло на передачу танков Украине.

Темы: танкиГерманияУкраина
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