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Ответный огонь: ВСУ стали в десять раз чаще обстреливать Россию - СМИ

Станислав ПогориловПятница, 3 февраля 2023, 14:35
Фото: Генштаб ВСУ

"Новая газета Европа" подсчитала, что с начала вооруженной агрессии прифронтовые регионы России и аннексированный Крым подверглись обстрелам со стороны Вооруженных сил 350 раз, частота обсрелов возросла в 10 раз.

Источник: "Новая газета Европа"

Дословно: "За год войны частота обстрелов со стороны Украины выросла в десять раз: если в марте до приграничных сел долетали единицы снарядов, то в январе власти сообщали об атаках в среднем по 1,5 раза в сутки".

Детали: По данным издания, в результате обстрелов пострадали 168 мирных жителей и более тысячи жилых домов, школ и инфраструктурных объектов. Утверждается, что 36 граждан погибло.

 

Карта "Новая газета Европа"

С осени прошлого года российские губернаторы жаловались на обстрелы по несколько раз в день.

Сообщается, что если раньше снаряды долетали только до небольших сел у границы, то теперь вооруженные силы все чаще "дотягиваются" до крупных населенных пунктов и военных объектов в глубине России.

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Сильнее других регионов от обстрелов страдает Белгородская область, где обстрелам, по данным губернатора, подверглось более 50 населенных пунктов.

Курская область - второй по частоте обстрелов регион России. За год войны власти сообщили о 100 прилетах, среди которых три обстрела областного цента.

Еще один приграничный регион, Брянская область, попал якобы под обстрел 39 раз.

Следующий по частоте обстрелов регион - аннексированный Россией Крым. Целью ВСУ на украинском полуострове обычно становятся военные объекты россиян в Севастополе, включая корабли Черноморского флота. РФ С 24 февраля украинцы, по данным российских властей, атаковали Крым по меньшей мере 36 раз.

Что предшествовало:

  • 1 февраля издание The Wall Street Journal сообщало, что новый пакет американской военной помощи Украине, который впервые будет содержать дальнобойные снаряды, может быть объявлен уже в пятницу.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что Украина готова гарантировать, что дальнобойные ракеты не будут атаковать территорию России - у ВСУ хватает целей на временно оккупированных территориях Украины.

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Темы: РосcияУкраинавойна
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