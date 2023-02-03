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Вогонь у відповідь: ЗСУ стали вдесятеро частіше обстрілювати Росію – ЗМІ

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 3 лютого 2023, 13:35
Вогонь у відповідь: ЗСУ стали вдесятеро частіше обстрілювати Росію – ЗМІ
Фото: Генштаб ЗСУ

"Новая газета Европа" підрахувала, що від початку збройної агресії прифронтові регіони Росії та анексований Крим зазнали обстрілів зі сторони Збройних сил 350 разів, частота обстрілів зросла у 10 разів.

Джерело: "Новая газета Европа"

Дослівно: "За рік війни частота обстрілів з боку України зросла вдесятеро: якщо в березні до прикордонних сіл долітали одиниці снарядів, то в січні влада повідомляла про атаки в середньому по 1,5 раза на добу".

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Деталі: За даними видання, у результаті обстрілів постраждали 168 мирних жителів і більше тисячі житлових будинків, шкіл та інфраструктурних об'єктів. Стверджується, що 36 громадян загинуло.

 

Мапа "Новая газета Европа"

З осені минулого року російські губернатори скаржились на обстріли по кілька разів на день.

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Повідомляється, що якщо раніше снаряди долітали лише до невеликих сіл біля кордону, то тепер збройні сили все частіше "дотягуються" до великих населених пунктів і військових об'єктів у глибині Росії.

Сильніше за інші регіони від обстрілів потерпає Бєлгородська область, де обстрілів, за даними губернатора, зазнало понад 50 населених пунктів.

Курська область - другий за частотою обстрілів регіон Росії. За рік війни влада повідомила про 100 прильотів, серед яких три обстріли обласного центу.

Ще один прикордонний регіон, Брянська область, потрапив начебто під обстріл 39 разів.

Наступний за частотою обстрілів регіон - анексований Росією Крим. Метою ЗСУ на українському півострові зазвичай стають військові об'єкти росіян в Севастополі, включно з кораблями Чорноморського флоту. РФ З 24 лютого українці, за даними російської влади, атакували Крим щонайменше 36 разів.

Що було раніше:

  • 1 лютого видання The Wall Street Journal повідомляло, що новий пакет американської військової допомоги Україні, який вперше міститиме далекобійні снаряди, може бути оголошений вже в п’ятницю.
  •  Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що Україна готова гарантувати, що далекобійні ракети не атакуватимуть територію Росії – у ЗСУ вистачає цілей на тимчасово окупованих територіях України.

Теми: РосіяУкраїнавійна
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