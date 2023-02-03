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Польша: Около 40 стран готовят жесткую позицию против участия РФ и Беларуси в Олимпийских играх

"Европейская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 15:26

Министр спорта Польши Камиль Бортничук ожидает, что около 40 стран выступят против включения спортсменов из России и Беларуси в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Об этом он сказал в интервью PAP, пишет "Европейская правда".

Бортничук сообщил, что 10 февраля состоится встреча с постоянной группой из около 40 министров спорта из стран Европейского Союза, а также из Великобритании, Австралии, Канады, Южной Кореи и Японии, которые должны представить "сильную общую позицию".

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"Это, безусловно, будет жесткая позиция, которая будет против участия представителей России и Беларуси в Олимпийских играх", - сказал министр.

Отвечая на вопрос о заявлениях Украины и Латвии о бойкоте предстоящей Олимпиады, он оценил, что это "всегда самая сильная карта и окончательное решение". "Думаю, эти страны без колебаний воспользуются этим", - добавил он.

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать 10 февраля более широкой коалиции государств, которая будет бойкотировать Игры, он отметил, что не будет этого предвидеть. "Я бы дал МОК шанс на саморефлексию, пока не ставил бы их перед стеной таких сильных альтернатив. У нас есть на это время. Игры состоятся в середине следующего года, поэтому есть время, чтобы оценить инструменты. Вместо того, чтобы сразу унижать партнеров, стоит сначала дать шанс на саморефлексию", - подчеркнул он.

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Ответственные за спорт руководители министерств Эстонии, Латвии, Литвы и Польши 2 февраля осудили попытки Международного олимпийского комитета вернуть спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования.

В обращении в конце января президент Владимир Зеленский объявил о начале "марафона честности", который будет направлен на очищение руководства международных олимпийских структур от лицемерия и любых попыток вытащить в мировой спорт представителей России.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах после этого заявил, что хочет "изучить возможность" возвращения атлетов из России и Беларуси в международный спорт даже несмотря на то, что это может быть причиной бойкота соревнований со стороны Украины.

Темы: РосcияспортОлимпиадаПольша
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