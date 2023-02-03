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ЕС выделил две "кандидатские" реформы, в которых отметил успех Украины

"Европейская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 17:00
ЕС выделил две кандидатские реформы, в которых отметил успех Украины
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Европейский Союз согласился, что Украина прилагает серьезные усилия для проведения реформ, которые необходимы для начала переговоров о членстве.

Об этом говорится в итоговом документе саммита, комментированный перевод которого публикует "Европейская правда".

В частности, документ содержит одностороннее заявление стороны ЕС, в котором Евросоюз "признал значительные усилия, которые Украина продемонстрировала в течение последних месяцев в достижении целей, лежащих в основе ее статуса кандидата на членство в ЕС". Речь идет о перечне из 7 критериев, которые Украина должна выполнить для дальнейшего движения к вступлению в ЕС.

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Приветствовав "реформаторские усилия Украины в такие трудные времена", он призвал Киев продолжать выполнение 7 условий продвижения государства к будущему членству в ЕС.

Документ не содержит детального описания выполнения Украиной кандидатских критериев. Как сообщала ЕвроПравда, ЕС согласился предоставить Украине такую оценку весной.

Однако в качестве исключения стороны согласились отметить две сферы, где считают реформы успешными. "Мы приветствовали прогресс в обеспечении независимой и эффективной работы антикоррупционных институтов и приведении медиазаконодательства Украины в соответствие с законодательством ЕС относительно аудиовизуальных медиауслуг", - говорится в совместном заявлении саммита

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Также документ подчеркивает две сферы, к которым приковано особое внимание - это судебная реформа и реформа КС, а также отмечает необходимость получить оценку Венецианской комиссии по закону о национальных меньшинствах.

Смотрите объяснение об итогах саммита: Освобождение Крыма, путь в ЕС, деньги на оружие. Главное с саммита Украина-ЕС

Темы: ЕСУкраина
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