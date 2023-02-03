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Ряды Армии дронов пополнили 9 беспилотников из Эстонии

"Европейская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 18:12

Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск и депутат эстонского парламента Марко Михкельсон передали для украинской Армии дронов девять беспилотных летательных аппаратов от жителей Эстонии.

Это произошло во время встречи с председателем Госспецсвязи Юрием Щиголем, сообщила служба в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

"Уже в ближайшее время следить за врагом и помогать украинским защитникам уничтожать живую силу и технику оккупантов будут два дрона DJI Phantom 4 Pro v2.0, по паре DJI Mavik Mini, DJI Mavik Pro и DJI Mavik Air, а также один DJI Mavik Mini 2", - говорится в сообщении.

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Эти дроны передали благодаря общественной организации "Herojam Slava", которую основали советник Министра цифровой трансформации Яника Мерило и Яак Эннусте. 

Мерило сообщила, что в ближайшее время еще 10 коптеров пополнят ряды украинской Армии дронов, "и это - только начало".

Ранее Herojam Slava собрала 385 000 евро от 1 300 граждан и компаний в Эстонии и IT-компании ELEKS, чтобы приобрести два дрона, которые используют для наблюдения и корректировки огня также для HIMARS.

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Ранее в январе правительство Эстонии обновило основы политики безопасности из-за войны РФ против Украины.

Темы: Эстониябеспилотникиоружие
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