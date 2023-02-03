Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лави Армії дронів поповнили 9 безпілотників з Естонії

"Європейська правда"П'ятниця, 3 лютого 2023, 18:12

Посол Естонії в Україні Каймо Кууск та депутат естонського парламенту Марко Міхкельсон передали для української Армії дронів дев’ять безпілотних літальних апаратів від жителів Естонії.

Це відбулося під час зустрічі з головою Держспецзв’язку Юрієм Щиголем, повідомила служба у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

"Уже найближчим часом слідкувати за ворогом та допомагати українським захисникам нищити живу силу та техніку окупантів будуть два дрони DJI Phantom 4 Pro v2.0, по парі DJI Mavik Mini, DJI Mavik Pro та DJI Mavik Air, а також один DJI Mavik Mini 2", - йдеться у повідомленні.

Реклама:

Ці дрони передали завдяки громадській організації "Herojam Slava", яку заснували радниця Міністра цифрової трансформації Яніка Мерило та Яак Еннусте. 

Мерило повідомила, що найближчим часом ще 10 коптерів поповнять лави української Армії дронів, "та це – тільки початок".

Раніше Herojam Slava зібрала 385 000 євро від 1 300 громадян і компаній в Естонії та IT-компанії ELEKS, щоб придбати два дрони, які використовують для спостереження та коригування вогню також для HIMARS.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше у січні уряд Естонії оновив засади політики безпеки через війну РФ проти України.

Теми: Естоніябезпілотникизброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

Усі новини...
Естонія
Естонський міністр просить ЄС збільшити витрати на оборону і підтримку України
Естонія експортує до Росії найбільшу кількість товарів поза ЄС
Естонія домовилась про подальше розгортання іспанських NASAMS у себе
Останні новини
12:52
Путін заявив, що не відмовиться від "цілей СВО"
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
Усі новини...
Реклама: