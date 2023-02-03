Лави Армії дронів поповнили 9 безпілотників з Естонії

Посол Естонії в Україні Каймо Кууск та депутат естонського парламенту Марко Міхкельсон передали для української Армії дронів дев’ять безпілотних літальних апаратів від жителів Естонії.

Це відбулося під час зустрічі з головою Держспецзв’язку Юрієм Щиголем, повідомила служба у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

"Уже найближчим часом слідкувати за ворогом та допомагати українським захисникам нищити живу силу та техніку окупантів будуть два дрони DJI Phantom 4 Pro v2.0, по парі DJI Mavik Mini, DJI Mavik Pro та DJI Mavik Air, а також один DJI Mavik Mini 2", - йдеться у повідомленні.

Ці дрони передали завдяки громадській організації "Herojam Slava", яку заснували радниця Міністра цифрової трансформації Яніка Мерило та Яак Еннусте.

Мерило повідомила, що найближчим часом ще 10 коптерів поповнять лави української Армії дронів, "та це – тільки початок".

Раніше Herojam Slava зібрала 385 000 євро від 1 300 громадян і компаній в Естонії та IT-компанії ELEKS, щоб придбати два дрони, які використовують для спостереження та коригування вогню також для HIMARS.

Раніше у січні уряд Естонії оновив засади політики безпеки через війну РФ проти України.