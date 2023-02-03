Премьер Италии посетит Украину до 24 февраля
Пятница, 3 февраля 2023, 20:57
Премьер Италии Джорджия Мелони посетит Киев до первой годовщины полномасштабного вторжения России.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA, об этом Мелони заявила в пятницу во время визита в Германию.
"Я буду в Киеве до (первой годовщины начала войны) 24 февраля", - сказала Мелони.
Ранее сама Мелони подтвердила свое намерение совершить визит в Киев и пригласила президента Владимира Зеленского посетить Рим.
По словам итальянского премьера, ее визит должен был бы состояться до конца зимы.
Президент Владимир Зеленский в середине января подтвердил, что в ближайшее время премьер-министр Италии Джорджия Мелони приедет в Украину.