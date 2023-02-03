Премьер Италии посетит Украину до 24 февраля

Премьер Италии Джорджия Мелони посетит Киев до первой годовщины полномасштабного вторжения России.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA, об этом Мелони заявила в пятницу во время визита в Германию.

"Я буду в Киеве до (первой годовщины начала войны) 24 февраля", - сказала Мелони.

Ранее сама Мелони подтвердила свое намерение совершить визит в Киев и пригласила президента Владимира Зеленского посетить Рим.

По словам итальянского премьера, ее визит должен был бы состояться до конца зимы.

Президент Владимир Зеленский в середине января подтвердил, что в ближайшее время премьер-министр Италии Джорджия Мелони приедет в Украину.