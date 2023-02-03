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Премьер Италии посетит Украину до 24 февраля

"Европейская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 19:57

Премьер Италии Джорджия Мелони посетит Киев до первой годовщины полномасштабного вторжения России.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA, об этом Мелони заявила в пятницу во время визита в Германию.

"Я буду в Киеве до (первой годовщины начала войны) 24 февраля", - сказала Мелони. 

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Ранее сама Мелони подтвердила свое намерение совершить визит в Киев и пригласила президента Владимира Зеленского посетить Рим. 

По словам итальянского премьера, ее визит должен был бы состояться до конца зимы.

Президент Владимир Зеленский в середине января подтвердил, что в ближайшее время премьер-министр Италии Джорджия Мелони приедет в Украину.

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Темы: Италияпремьер
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