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Канада ввела санкции против российских пропагандистов, Боярского и Баскова

"Европейская правда"Пятница, 3 февраля 2023, 23:15

Канада ввела санкции против 38 физических и 16 юридических лиц РФ, которые причастны к распространению российской дезинформации и пропаганды.

Об этом говорится в заявлении на сайте правительства, пишет "Европейская правда".

"Война президента Владимира Путина в Украине основана на лжи и обмане. Российские операции по дезинформации привлекли знаменитостей и так называемые новостные организации, чтобы они повторяли тезисы Кремля и пытались оправдать зверства, происходящие на территории Украины", - говорится в заявлении.

В санкционный список внесены государственная медиакомпания МИА "Россия сегодня",, объединяющая русскоязычные информационные ресурсы РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, ТОК, КОТ, Baltnews, Ukraina.ru, Социальный навигатор и Arctic.ru.

Также в списке United World International и Фонд борьбы с репрессиями, субъекты дезинформации, тесно связанные с Евгением Пригожиным, основателем и владельцем ЧВК "Вагнер".

Под санкции Канады попали журналист "Коммерсанта" Андрей Колесников, бывший ведущий программы "Вести в субботу" Сергей Брилев, депутат Госдумы, глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Кроме того, в списке, актеры Михаил Боярский, Марат Башаров, Дмитрий Дюжев, Михаил Галустян, Максим Аверин; певцы Николай Басков, Дима Билан, Николай Расторгуев, Олег Газманов, Полина Гагарина, Александр Буйнов; певицы Ирина Аллегрова, Надежда Бабкина, Виктория Дайнеко, телеведущая Дана Борисова.

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Темы: КанадасанкцииРосcия
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