Оккупанты вербуют на войну осужденных женщин – Генштаб

На оккупированной территории Донецкой области россияне завербовали осужденных женщин из исправительной колонии для участия в боевых действиях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Чтобы пополнить потери в живой силе, противник пытается привлечь к участию в боевых действиях осужденных женщин.

В течение недели оккупанты завербовали около 50 человек из женской исправительной колонии города Снежное временно оккупированной территории Донецкой области.

Также известно, что они направлены на территорию РФ для прохождения подготовки".

Что предшествовало: В разведке Великобритании видят признаки того, что масштабы привлечения к войне в Украине российских заключенных, набранных в состав "группы Вагнера", постепенно уменьшаются.