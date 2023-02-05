В центре Мариуполя оккупанты демонтировали бульвар Хмельницкого – советник мэра
Воскресенье, 5 февраля 2023, 00:58
В оккупированном Мариуполе россияне демонтировали бульвар Хмельницкого в центре города.
Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко
Прямая речь: "Новое "черное пятно" демонтажа в Мариуполе. Бульвар Хмельницкого. Центральный район".
Детали: К сказанному Андрющенко добавил видео демонтажа.
"Еще немного, и от Мариуполя в обычном понимании ничего не останется", – отметил советник мэра.
Напомним: Российские оккупанты демонтировали драматический театр Мариуполя, где в марте погибло около 300 человек в результате российского авиационного удара.
Кроме того, захватчики демонтировали в городе ряд памятников, в том числе и жертвам Голодомора, и стеллу.
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