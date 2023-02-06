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Польша критикует долгое рассмотрение новых санкций против РФ: "Теряем драгоценное время"

"Европейская правда"Понедельник, 6 февраля 2023, 18:27

Постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось выразил разочарование тем, что в Брюсселе затягивают процедуру утверждения десятого пакета санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии агентству PAP.

Польский дипломат выразил непонимание из-за того, почему Европейская комиссия не проработала предложения Польши и стран Балтии по санкциям и почему шведское председательство в Совете ЕС, по его словам, эти предложения не рассматривает.

"На прошлой неделе были запланированы несколько встреч постоянных представителей, которые в последний момент были отменены. Мы теряем очень драгоценное время, за которое ежедневно Украина платит жертвами среди гражданского населения, повреждением инфраструктуры или детьми, которых похищают в Россию", - отметил Садось.

По его словам, санкции будут одной из главных тем саммита ЕС, который состоится на этой неделе в Брюсселе.

"Мы получаем очень тревожную информацию о подготовке России к наступлению, которое может начаться уже в ближайшее время. Мы очень обеспокоены этой ситуацией. Мы не понимаем, почему, вопреки заявлениям СМИ, нет реальной работы над проектами санкционных пакетов", - сказал представитель Варшавы в ЕС.

По данным PAP, некоторые страны-члены призывают к ослаблению санкций для определенных подсанкционных секторов РФ, среди них - Нидерланды и Португалия. "Мы не согласны с отменой действующего режима санкций", - прокомментировал Садось.

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В январе Польша представила Европейской комиссии и странам-членам ЕС свои предложения по десятому пакету санкций против России и отдельно - Беларуси.

Среди прочего, там говорится о прекращении сотрудничества с РФ в области ядерной энергетики, санкций против "Газпромбанка" и "Альфа-банка", запрете импорта российских алмазов, каучука, извести и битума, продлении санкций в отношении российских кораблей и ограничения на предоставление услуг ИТ-программного обеспечения.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что объем ограничений в рамках десятого пакета санкций против России составит 10 миллиардов евро, и выразила надежду, что его утвердят к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Темы: ПольшасанкцииРосcия
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