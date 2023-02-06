После катастрофы в Броварах в МВД пересмотрели систему безопасности – Клименко
Министерстве внутренних дел полностью пересмотрена система безопасности после авиакатастрофы в Броварах Киевской области, когда погибло руководство ведомства.
Источник: и.о. министра внутренних дел Игорь Клименко в эфире национального телемарафона, передает Интерфакс-Украина
Прямая речь: "Система безопасности полностью пересмотрена. Вертолеты того класса, который упал в Броварах, на данный момент все находятся на аэродромах, работают соответствующие специалисты. Мы проверяем полностью все вертолеты, которые были в системе МВД".
Детали: По словам Клименко, руководителям МВД запрещено в настоящее время перемещаться на вертолетах, только автомобильным транспортом, пока не завершится расследование и не будут окончательно известны причины авиакатастрофы.
Как сообщил руководитель ведомства, проверка еще затянется, возможно, на месяц-два, пока не будет установлено вместе с иностранными специалистами, что эти вертолеты являются безопасными.
Что предшествовало: Премьер Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление на назначение Игоря Клименко министром внутренних дел.
Предыстория:
- Утром 18 января в Броварах Киевской области вблизи детского сада упал вертолет – вспыхнул пожар.
- В результате крушения погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и охрана министра. Всего погибли 14 человек, среди которых - один ребенок.
- Служба безопасности начала расследование, среди основных версий – нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия.