После катастрофы в Броварах в МВД пересмотрели систему безопасности – Клименко

Министерстве внутренних дел полностью пересмотрена система безопасности после авиакатастрофы в Броварах Киевской области, когда погибло руководство ведомства.

Источник: и.о. министра внутренних дел Игорь Клименко в эфире национального телемарафона, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Система безопасности полностью пересмотрена. Вертолеты того класса, который упал в Броварах, на данный момент все находятся на аэродромах, работают соответствующие специалисты. Мы проверяем полностью все вертолеты, которые были в системе МВД".

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Детали: По словам Клименко, руководителям МВД запрещено в настоящее время перемещаться на вертолетах, только автомобильным транспортом, пока не завершится расследование и не будут окончательно известны причины авиакатастрофы.

Как сообщил руководитель ведомства, проверка еще затянется, возможно, на месяц-два, пока не будет установлено вместе с иностранными специалистами, что эти вертолеты являются безопасными.

Что предшествовало: Премьер Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление на назначение Игоря Клименко министром внутренних дел.

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