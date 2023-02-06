Шмыгаль внес в Раду представление на назначение главы МВД

Премьер Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление на назначение Игоря Клименко министром внутренних дел.

Источник: представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram

Прямая речь: "В Верховной Раде Украины зарегистрировано представление премьер-минстра Украины Д.А. Шмыгаля о назначении Клименко Игоря Владимировича министром внутренних дел Украины".

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Что предшествовало: Кабинет министров возложил исполнение обязанностей министра внутренних дел на главу Нацполиции Игоря Клименко.

Предыстория: