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Шмыгаль внес в Раду представление на назначение главы МВД

Валентина РоманенкоПонедельник, 6 февраля 2023, 17:00
Шмыгаль внес в Раду представление на назначение главы МВД
Игорь Клименко. фото МВД

Премьер Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление на назначение Игоря Клименко министром внутренних дел.

Источник: представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram

Прямая речь: "В Верховной Раде Украины зарегистрировано представление премьер-минстра Украины Д.А. Шмыгаля о назначении Клименко Игоря Владимировича министром внутренних дел Украины".

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Что предшествовало: Кабинет министров возложил исполнение обязанностей министра внутренних дел на главу Нацполиции Игоря Клименко.

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Темы: МВДКабинет министров
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