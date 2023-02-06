Шмыгаль внес в Раду представление на назначение главы МВД
Понедельник, 6 февраля 2023, 17:00
Премьер Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление на назначение Игоря Клименко министром внутренних дел.
Источник: представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram
Прямая речь: "В Верховной Раде Украины зарегистрировано представление премьер-минстра Украины Д.А. Шмыгаля о назначении Клименко Игоря Владимировича министром внутренних дел Украины".
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Что предшествовало: Кабинет министров возложил исполнение обязанностей министра внутренних дел на главу Нацполиции Игоря Клименко.
Предыстория:
- Утром 18 января в городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал вертолет – вспыхнул пожар.
- В результате крушения погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и охрана министра. Всего погибли 14 человек, среди которых - один ребенок.
- Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что трагедия с падением вертолета в Броварах произошла во время полета министра внутренних дел Дениса Монастырского в одну из горячих точек Украины, где продолжаются боевые действия.
- Служба безопасности начала производство из-за падения вертолета в Броварах, среди основных версий – нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия.
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