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Брянскую область РФ атаковал беспилотник: ранены двое российских военных

Ирина БалачукВторник, 7 февраля 2023, 09:57
Скриншот из google.maps

В Брянской области России, которая граничит с Украинок, в результате атаки беспилотника ранены срочник и его командир.

Источник: проект российских журналистов ASTRA со ссылкой на источники

Детали: Сообщается, что вечером 6 февраля беспилотник атаковал Севский район Брянской области.

С БПЛА сбросили взрывное устройство, в результате взрыва которого двое солдат – срочник Александр Балашов и командир взвода Муслим Гунаев – получили ранения.

Отмечается, что обоих российских военных с контузиями доставили в больницу.


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Темы: Росcиявойнаграница
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