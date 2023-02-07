Брянскую область РФ атаковал беспилотник: ранены двое российских военных

В Брянской области России, которая граничит с Украинок, в результате атаки беспилотника ранены срочник и его командир.

Источник: проект российских журналистов ASTRA со ссылкой на источники



Детали: Сообщается, что вечером 6 февраля беспилотник атаковал Севский район Брянской области.

С БПЛА сбросили взрывное устройство, в результате взрыва которого двое солдат – срочник Александр Балашов и командир взвода Муслим Гунаев – получили ранения.



Отмечается, что обоих российских военных с контузиями доставили в больницу.

Реклама:



