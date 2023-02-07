Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пограничники сбили российский Су над Бахмутом

Ирина БалачукВторник, 7 февраля 2023, 11:08
Пограничники сбили российский Су над Бахмутом
Су-25. Фото иллюстративное из Telegram ГПСУ

7 февраля украинские пограничники сбили российский штурмовик в районе Бахмута Донецкой области.

Источник: Госпогранслужба в Telegram

Дословно ГПСУ: "В небе над Бахмутом пограничники сбили российский штурмовик".

Реклама:

Детали: Сообщается, что вражеский самолет прикрывал с воздуха пехоту, которая наступала на линию обороны защитников.

Российский штурмовик, предварительно Су-25, сбили из ПЗРК. Самолет от попадания ракеты загорелся и упал, судьба пилота пока неизвестна.

Пограничники также опубликовали видео с места падения российского Су-25.

Кроме того, сообщается, что под Бахмутом бойцы ГПСУ уничтожили беспилотник оккупантов. 

 
фото ГПСУ

Отмечается, что вражеского шпиона расстреляли из стрелкового оружия.

Темы: Донецкая областьПограничная службаавиавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы об атаке РФ 29 декабря: Летело все

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Донецкая область
Авиакатастрофа двух вертолетов: в Полтаве прощаются с погибшими экипажами Ми-8
Россияне за сутки убили двух жителей Донецкой и Херсонской областей
Авиакатастрофа двух Ми-8 возле Краматорска: ГБР изучит версии диверсии и сбития врагом
Последние новости
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
В Киеве достали погибшего из-под завалов и резко возросло количество раненых
09:59
фотоРакетная атака: в Днепропетровской области четверо погибших
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
09:47
Франция, Германия, Великобритания и США осудили увеличение Ираном производства обогащенного урана
09:41
Одесская область: 2 погибших и 10 раненых из-за утренней атаки, среди них дети - ОВА
09:39
фото, дополнено от 08:36Во Львове − попадание в жилой дом, повреждены 3 школы и садик: есть погибший и пострадавшие
09:27
Военные смогут сами определить, кто получит единовременную денежную помощь в случае их гибели
Все новости...
Реклама: