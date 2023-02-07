Пограничники сбили российский Су над Бахмутом

7 февраля украинские пограничники сбили российский штурмовик в районе Бахмута Донецкой области.

Источник: Госпогранслужба в Telegram

Дословно ГПСУ: "В небе над Бахмутом пограничники сбили российский штурмовик".

Детали: Сообщается, что вражеский самолет прикрывал с воздуха пехоту, которая наступала на линию обороны защитников.

Российский штурмовик, предварительно Су-25, сбили из ПЗРК. Самолет от попадания ракеты загорелся и упал, судьба пилота пока неизвестна.

Прикордонники збили російський Су над Бахмутом. Відео ДПСУ pic.twitter.com/J3mKlR1sAL — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 7, 2023

Пограничники также опубликовали видео с места падения российского Су-25.

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Кроме того, сообщается, что под Бахмутом бойцы ГПСУ уничтожили беспилотник оккупантов.

фото ГПСУ

Отмечается, что вражеского шпиона расстреляли из стрелкового оружия.