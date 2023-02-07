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Пограничники сбили российский Су над Бахмутом

Ирина БалачукВторник, 7 февраля 2023, 12:08
Су-25. Фото иллюстративное из Telegram ГПСУ

7 февраля украинские пограничники сбили российский штурмовик в районе Бахмута Донецкой области.

Источник: Госпогранслужба в Telegram

Дословно ГПСУ: "В небе над Бахмутом пограничники сбили российский штурмовик".

Детали: Сообщается, что вражеский самолет прикрывал с воздуха пехоту, которая наступала на линию обороны защитников.

Российский штурмовик, предварительно Су-25, сбили из ПЗРК. Самолет от попадания ракеты загорелся и упал, судьба пилота пока неизвестна.

Пограничники также опубликовали видео с места падения российского Су-25.

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Кроме того, сообщается, что под Бахмутом бойцы ГПСУ уничтожили беспилотник оккупантов. 

 
фото ГПСУ

Отмечается, что вражеского шпиона расстреляли из стрелкового оружия.

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Темы: Донецкая областьПограничная службаавиавойна
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