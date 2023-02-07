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В Германии начали тестировать САУ RCH-155, Украина получит их первой

"Европейская правда"Вторник, 7 февраля 2023, 13:28
В Германии начали тестировать САУ RCH-155, Украина получит их первой
скриншот

В Бундесвере начались испытания новой самоходной артиллерийской установки RCH-155, первым заказчиком которых будет Украина.

Об этом пишет Welt, сообщает "Европейская правда".

155-мм похожа на САУ Panzerhaubitze 2000, но размещена на колесной машине Boxer. Германия вместе с Нидерландами поставила в Украину 14 единиц Panzerhaubitze. Сейчас берется курс на закупку следующего поколения гаубиц для Бундесвера.

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Колесная гаубица RCH155, разработанная оружейной компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW), имеет уникальные возможности, поскольку ей не нужно останавливаться, чтобы выпустить снаряды. Это имеет огромные преимущества, поскольку затрудняет обнаружение и борьбу.

RCH-155 способна автоматически стрелять девятью снарядами в минуту, которые поражают цели на расстоянии от 40 до 50 километров или даже больше, в зависимости от типа боеприпасов. Транспортное средство, которое весит почти 40 тонн, имеет восемь колес вместо двух гусениц, как у Panzerhaubitze 2000, и поэтому очень мобильно на дороге и может развивать скорость более 100 км/ч.

Еще в июле 2022 года Украина обратилась в Берлин с просьбой о поставке современной гаубицы. Только в декабре правительство Германии дало добро на продажу. Это делает Украину первым заказчиком одного из самых современных видов немецкого оружия - так же было с системами ПВО Iris T. Она уже используется в Украине, но ее нет на вооружении Бундесвера.

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Ожидается, что поставки RCH-155 будут готовы не ранее чем через 30 месяцев после заключения контракта - то есть уже в 2025 году. Производитель не хотел начинать изготовление САУ до получения согласия правительства.

Темы: ГерманиявойнаУкраинаРосcия
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