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Землетрясение в Турции и Сирии: количество жертв превысило 7800 человек

Ольга ГлущенкоСреда, 8 февраля 2023, 00:28
ФОТО: GETTY IMAGES

По последним данным, количество жертв в результате землетрясения, произошедшего в понедельник в Турции и Сирии, превысило 7800 человек.

Источник: The Guardian

Детали: Издание отмечает, что в Турции подтверждена гибель 5894 человек, а в Сирии погибло 1932 человека, то есть всего 7 826 человек.

The Guardian пишет, что существуют опасения, что количество жертв будет постоянно расти, поскольку, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, погибших может быть до 20 000.

Напомним: Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки турецкого города Ислахие, сделанные 4 октября 2022 года и после землетрясения 7 февраля 2023 года.

Что предшествовало: Рано утром 6 февраля юго-восток Турции всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составляла 7,7 балла. В обед толчки повторились, вызвав новые разрушения. Землетрясения нанесли серьезные разрушения и Сирии.

По состоянию на утро 7 февраля количество погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции и Сирии превысило 5 тысяч человек.

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Темы: ТурцияСириястихийное бедствиекатастрофы
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