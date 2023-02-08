В речи Байден пообещал сотрудничать с республиканцами

Президент Штатов Джо Байден в речи "О положении государства" назвал американскую демократию "несокрушимой" и пообещал сотрудничать с республиканцами.

Источник: прямая трансляция речи Байдена, Reuters

Прямая речь: "Нам часто говорят, что демократы и республиканцы не могут работать вместе. Но за последние два года мы доказали циникам и скептикам, что они ошибаются.

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Мои друзья-республиканцы считают, что если мы смогли работать вместе в прошлом Конгрессе, то нет никаких причин, почему мы не сможем работать вместе и найти консенсус по важным вопросам и в этом Конгрессе".

Детали: В своем первом выступлении на совместном заседании Конгресса после того, как республиканцы взяли под контроль Палату представителей в январе, Байден отметил прогресс в постпандемической экономике и подчеркнул, что расколотый Конгресс может преодолеть свои разногласия.

Спикер Кевин Маккарти, республиканец, впервые сидел позади Байдена во время выступления.

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"Господин спикер, я не хочу портить вашу репутацию, но я с нетерпением жду сотрудничества с вами", - сказал Байден, вызвав смех.

Одним из испытаний этого вызова станет попытка Белого дома поднять потолок государственного долга в 31,4 триллиона долларов, который должен быть снят в ближайшие месяцы, чтобы избежать дефолта. Белый дом заявил, что Байден не будет вести переговоры по этой необходимости; республиканцы хотят сокращения расходов в обмен на их поддержку.

В преддверии президентской кампании 2024 года Байден сказал, что экономика выиграет от 12 миллионов новых рабочих мест, COVID-19 больше не контролирует жизнь американцев, а американская демократия остается невредимой, несмотря на самую большую угрозу со времен Гражданской войны.

"Сегодня, хоть и в синяках, наша демократия остается непоколебимой и несокрушимой", - сказал он.