Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В речи Байден пообещал сотрудничать с республиканцами

Среда, 8 февраля 2023, 04:50
Президент США Джо Байден. Фото Getty Images

Президент Штатов Джо Байден в речи "О положении государства" назвал американскую демократию "несокрушимой" и пообещал сотрудничать с республиканцами.

Источник: прямая трансляция речи Байдена, Reuters

Прямая речь: "Нам часто говорят, что демократы и республиканцы не могут работать вместе. Но за последние два года мы доказали циникам и скептикам, что они ошибаются.

Мои друзья-республиканцы считают, что если мы смогли работать вместе в прошлом Конгрессе, то нет никаких причин, почему мы не сможем работать вместе и найти консенсус по важным вопросам и в этом Конгрессе".

Детали: В своем первом выступлении на совместном заседании Конгресса после того, как республиканцы взяли под контроль Палату представителей в январе, Байден отметил прогресс в постпандемической экономике и подчеркнул, что расколотый Конгресс может преодолеть свои разногласия.

Спикер Кевин Маккарти, республиканец, впервые сидел позади Байдена во время выступления.

"Господин спикер, я не хочу портить вашу репутацию, но я с нетерпением жду сотрудничества с вами", - сказал Байден, вызвав смех.

ВИДЕО ДНЯ

Одним из испытаний этого вызова станет попытка Белого дома поднять потолок государственного долга в 31,4 триллиона долларов, который должен быть снят в ближайшие месяцы, чтобы избежать дефолта. Белый дом заявил, что Байден не будет вести переговоры по этой необходимости; республиканцы хотят сокращения расходов в обмен на их поддержку.

В преддверии президентской кампании 2024 года Байден сказал, что экономика выиграет от 12 миллионов новых рабочих мест, COVID-19 больше не контролирует жизнь американцев, а американская демократия остается невредимой, несмотря на самую большую угрозу со времен Гражданской войны.

"Сегодня, хоть и в синяках, наша демократия остается непоколебимой и несокрушимой", - сказал он.

Читайте УП В Google News

Темы: СШАБайден
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Трамписты в Конгрессе США предлагают прекратить военную и финансовую помощь Украине

МОК намекнул на наказание украинских спортсменов за бойкот Олимпиады

Количество погибших от землетрясений в Турции и Сирии превысило 20 тысяч

В Кишиневе подтвердили, что Украина передала им планы Кремля взять под контроль Молдову

Федоров о нововведении SpaceX: Проблем с работой Starlink не наблюдается

обновлено, фотоВзрыв в Киеве: количество погибших возросло до четырех

Все новости...
США
Кулеба обсудил с Блинкеном дальнейшую военную помощь Украине
США планируют продажу Польше HIMARS, ATACMS и другого оружия на $10 млрд
Большинство американцев - за продолжение поддержки Украины, но среди республиканцев больше скепсиса
Последние новости
02:32
фотоЗеленский передал королю Бельгии обломок сбитого в Украине российского Су-25
01:58
ВСУ используют для ракетных ударов координаты, которые предоставляют военные США – СМИ
00:39
Зеленский: Украинцы не простят Путина и большинство стран списали его со счетов
00:37
Россия стояла за кампанией против избранного президента Чехии Павела – МВД
00:26
Враг обстрелял 7 громад Сумщины: зафиксировано почти 100 "прилетов"
23:53
Трамписты в Конгрессе США предлагают прекратить военную и финансовую помощь Украине
23:48
Зеленский: Простой способ закончить войну – отдать РФ территории, поэтому были Минские соглашения
23:08
В Нидерландах предлагали выслать посла РФ из-за причастности Путина к сбиванию MH17, премьер отказался
23:00
В Бердянске было попадание в аэродром, уничтожено 100 оккупантов – ГВА
22:44
Meta разблокировала аккаунты Трампа в Facebook и Instagram
Все новости...