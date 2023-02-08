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Защитники уничтожили 7 лодок, которые россияне готовили для своих ДРГ – ОК "Юг"

Ирина БалачукСреда, 8 февраля 2023, 07:47
Защитники уничтожили 7 лодок, которые россияне готовили для своих ДРГ – ОК Юг
Фото иллюстративное из Facebook ОК "Юг"

8 февраля украинские защитники уничтожили 7 легких лодок россиян на юге Украины – на них оккупанты готовились выдвигать свои диверсионно-разведывательные группы.

Источник: начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона

Прямая речь Гуменюк: "Нам удалось уничтожить те малые плавсредства, которые враг подготовил для выдвижения диверсионных групп. Целых 7 штук".

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Детали: Также она добавила, что защитники повредили две установки типа "Град" в Алешках, из которых захватчики обстреливали Херсон.

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Темы: Украинавойна
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