Защитники уничтожили 7 лодок, которые россияне готовили для своих ДРГ – ОК "Юг"
Среда, 8 февраля 2023, 08:47
8 февраля украинские защитники уничтожили 7 легких лодок россиян на юге Украины – на них оккупанты готовились выдвигать свои диверсионно-разведывательные группы.
Источник: начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона
Прямая речь Гуменюк: "Нам удалось уничтожить те малые плавсредства, которые враг подготовил для выдвижения диверсионных групп. Целых 7 штук".
Детали: Также она добавила, что защитники повредили две установки типа "Град" в Алешках, из которых захватчики обстреливали Херсон.
Предыстория:
- 31 января сообщалось, что украинские защитники только за сутки в районе островов в устье Днепра уничтожили не менее 5 легкомоторных лодок с российскими диверсионно-разведывательными группами.