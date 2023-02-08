Россия попытается наступать на Харьковскую или Запорожскую области – Данилов

Киев допускает, что Москва сделает Харьковскую или Запорожскую области Украины целями ожидаемого наступления РФ, направленного на то, чтобы перехватить инициативу в войне.

Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Reuters" 7 февраля

Детали: Секретарь СНБО заявил, что российские войска прощупывают оборону Украины в частично оккупированной Запорожской области, по которой проходит контролируемый россиянами сухопутный путь между оккупированными востоком Украины и Крымом.

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Он сказал, что Киев "не исключает" нового российского наступления в Харьковской области, откуда московские войска были выбиты молниеносным украинским контрнаступлением прошлым летом.

Прямая речь Данилова: "Попытки наступления либо на харьковском, либо на запорожском направлении, конечно, будут предприняты. Насколько они будут успешными, будет зависеть от нас".

Детали: Украинские чиновники, включая президента Владимира Зеленского, заявили, что Кремль попытается осуществить еще одно масштабное наступление с помощью свежемобилизованных войск в ближайшие недели.

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Данилов повторил предыдущие прогнозы о том, что Россия все еще хочет захватить полностью Донецкую и Луганскую области, которые Москва объявила своей территорией в прошлом году на "референдумах", которые Киев и Запад признали фиктивными.

Бои идут, в частности, вокруг подконтрольного украинскому правительству Бахмута в Донецкой области. Российские войска уже несколько недель пытаются окружить и захватить этот город ценой огромных потерь.

По словам Данилова, Киев ожидает, что Россия будет пытаться достичь наглядных результатов к годовщине своего полномасштабного вторжения 24 февраля.

"Они должны иметь, что показать своему народу, и иметь большое желание сделать что-то большое, как они это видят, к этой дате", – сказал секретарь СНБОУ.

Ранее звучали заявления, что российские войска могут попытаться атаковать со стороны Беларуси на северо-западе. Но Данилов сказал, что "сомнительно, что они смогут наступать с этого направления", потому что "там явно недостаточно сил".

Украина также планирует весеннее наступление, ожидая поставки обещанных западных боевых танков и ракет большей дальности, в том числе новой ракетной системы из США, которая удвоит дальность удара украинских войск.

Но Данилов сказал, что тяжелая бронетехника и артиллерийские снаряды, особенно калибра 155 мм, являются одной из насущных потребностей Киева, поскольку Украина сталкивается с потенциальным новым наступлением российской тяжелой огневой силы.

"Очень много вопросов зависит от количества поставок снарядов. Потому что если у вас есть оружие, но нечем стрелять, то это вызов", – отметил секретарь СНБОУ.

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