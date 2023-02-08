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Россия попытается наступать на Харьковскую или Запорожскую области – Данилов

Елена РощинаСреда, 8 февраля 2023, 13:11
Алексей Данилов, фото Офиса президента

Киев допускает, что Москва сделает Харьковскую или Запорожскую области Украины целями ожидаемого наступления РФ, направленного на то, чтобы перехватить инициативу в войне.

Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Reuters" 7 февраля

Детали: Секретарь СНБО заявил, что российские войска прощупывают оборону Украины в частично оккупированной Запорожской области, по которой проходит контролируемый россиянами сухопутный путь между оккупированными востоком Украины и Крымом.

Он сказал, что Киев "не исключает" нового российского наступления в Харьковской области, откуда московские войска были выбиты молниеносным украинским контрнаступлением прошлым летом.

Прямая речь Данилова: "Попытки наступления либо на харьковском, либо на запорожском направлении, конечно, будут предприняты. Насколько они будут успешными, будет зависеть от нас".

Детали: Украинские чиновники, включая президента Владимира Зеленского, заявили, что Кремль попытается осуществить еще одно масштабное наступление с помощью свежемобилизованных войск в ближайшие недели.

Данилов повторил предыдущие прогнозы о том, что Россия все еще хочет захватить полностью Донецкую и Луганскую области, которые Москва объявила своей территорией в прошлом году на "референдумах", которые Киев и Запад признали фиктивными.

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Бои идут, в частности, вокруг подконтрольного украинскому правительству Бахмута в Донецкой области. Российские войска уже несколько недель пытаются окружить и захватить этот город ценой огромных потерь.

По словам Данилова, Киев ожидает, что Россия будет пытаться достичь наглядных результатов к годовщине своего полномасштабного вторжения 24 февраля.

"Они должны иметь, что показать своему народу, и иметь большое желание сделать что-то большое, как они это видят, к этой дате", – сказал секретарь СНБОУ.

Ранее звучали заявления, что российские войска могут попытаться атаковать со стороны Беларуси на северо-западе. Но Данилов сказал, что "сомнительно, что они смогут наступать с этого направления", потому что "там явно недостаточно сил".

Украина также планирует весеннее наступление, ожидая поставки обещанных западных боевых танков и ракет большей дальности, в том числе новой ракетной системы из США, которая удвоит дальность удара украинских войск.

Но Данилов сказал, что тяжелая бронетехника и артиллерийские снаряды, особенно калибра 155 мм, являются одной из насущных потребностей Киева, поскольку Украина сталкивается с потенциальным новым наступлением российской тяжелой огневой силы.

"Очень много вопросов зависит от количества поставок снарядов. Потому что если у вас есть оружие, но нечем стрелять, то это вызов", – отметил секретарь СНБОУ.

Этому предшествовало: 

  • 1 февраля министр обороны Алексей Резников  заявил, что Киев ожидает наступления российской армии на двух направлениях: на востоке (Донбассе) или на юге; а секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил новую атаку с севера, юга и востока, как это произошло 24 февраля 2022 года.
  • Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предположил, что президент России Владимир Путин хочет атаковать с двух или трех разных направлений и снова напасть на Киев.
  • 5 февраля британское издание "Financial Times" со ссылкой на неназванного советника ВСУ писало, что Россия планирует начать новое масштабное наступление в следующие 10 дней с целью оккупации всего Донбасса, а тем временем наращивает свои войска на юге Донецкой области, перебрасывая дополнительные силы под Мариуполь.
  • 13 января мелитопольский городской глава Иван Федоров сообщал, что в оккупированный Мелитополь Запорожской области продолжают прибывать оккупанты – и россиян в городе уже больше, чем местных жителей.

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Темы: ДаниловвойнаХарьковская областьЗапорожская область
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