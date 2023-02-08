Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В оккупированный Мелитополь постоянно едут новые "мобики" и "вагнеровцы" – мэр

"Украинская правда"Среда, 8 февраля 2023, 15:42
Іван Федоров, фото picture alliance via Getty Images

В оккупированном Мелитополе Запорожской области растет концентрация российских войск из-за прибытия новых мобилизованных россиян и подразделений частной военной компании "Вагнера".

Источник: законный городской глава Мелитополя Иван Федоров на брифинге в Медиацентре "Украина – Укринформ" 8 февраля, "Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Что касается концентрации (российских войск – ред.), действительно, наши жители видят, что постоянно приезжают все новые "мобики", все новые подразделения "Вагнера".

Детали: При этом мэр Мелитополя напомнил, что неделю назад в поселок Михайловка Запорожской области прибыло не менее 1,5 тысячи наемников ЧВК "Вагнера", которые "массово приезжают, заселяются в дома, в социальные учреждения и массово пытаются сегодня рассредоточиться по временно оккупированной Мелитопольщине".

"К сожалению, именно наш город, наш регион они выбрали как некий логистический и административный центр оккупированного юга нашего государства, поэтому они массово там находятся", – уточнил он.

В то же время Федоров подчеркнул, что оценивать перспективу усиления наступления на юге будет правильнее "военным, разведке – они значительно компетентнее в этом".

Этому предшествовало: Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 7 февраля предположил, что Россия сделает Харьковскую или Запорожскую области Украины целями своего наступления в ближайшее время.

ВИДЕО ДНЯ

13 января мелитопольский городской глава Иван Федоров сообщал, что в оккупированный Мелитополь Запорожской области продолжают прибывать оккупанты – и россиян в городе уже больше, чем местных жителей.

Читайте УП В Google News

Темы: МелитопольЗапорожская областьвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Украинские бойцы уничтожили 61 крылатую ракету из 71, запущенной РФ – Залужный

фото, обновленоГБР и СБУ пришли с обысками к экс-нардепу Котвицкому

Из-за атаки РФ повреждены 4 теплоэлектростанции ДТЭК

В Турции спасли из-под завалов украинку и ее 4-летнего сына

обновлено от 08:32По всей Украине 3,5 часа длилась воздушная тревога

Нардепа от ОПЗЖ Волошина подозревают в госизмене

Все новости...
Мелитополь
В Мелитополе оккупанты заставляют украинцев отказываться от гражданства
В Мариуполе раздались взрывы в местах базирования россиян, под Мелитополем – на нефтебазе
В центре Мелитополя прогремели взрывы – мэр
Последние новости
15:07
Как спланировать цели на год в условиях войны – объясняет психолог
15:01
Мобилизованный россиянин сбежал из части с автоматом: его ищут в трех областях – росСМИ
14:53
С начала эпидсезона гриппом и ОРВИ переболело 2 млн человек – статистика ЦОЗ
14:48
обновленоВ Украине отбой тревоги – все МиГи приземлились в Беларуси
14:40
видеоЗеленский о ракетном ударе по Украине: Это террор, который надо остановить
14:31
Воздушные силы настаивают: ПВО Украины зафиксировала пролет 2 ракет РФ над Румынией
14:26
Польша предложила принять Саакашвили на лечение
14:13
Премьер Польши допустил дальнейшее закрытие границы с Беларусью
14:08
Украинские бойцы уничтожили 61 крылатую ракету из 71, запущенной РФ – Залужный
14:08
видеоКиевские студенты-дизайнеры перенесли пару в метро из-за воздушной тревоги
Все новости...