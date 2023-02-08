В оккупированный Мелитополь постоянно едут новые "мобики" и "вагнеровцы" – мэр

В оккупированном Мелитополе Запорожской области растет концентрация российских войск из-за прибытия новых мобилизованных россиян и подразделений частной военной компании "Вагнера".

Источник: законный городской глава Мелитополя Иван Федоров на брифинге в Медиацентре "Украина – Укринформ" 8 февраля, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Что касается концентрации (российских войск – ред.), действительно, наши жители видят, что постоянно приезжают все новые "мобики", все новые подразделения "Вагнера".

Детали: При этом мэр Мелитополя напомнил, что неделю назад в поселок Михайловка Запорожской области прибыло не менее 1,5 тысячи наемников ЧВК "Вагнера", которые "массово приезжают, заселяются в дома, в социальные учреждения и массово пытаются сегодня рассредоточиться по временно оккупированной Мелитопольщине".

"К сожалению, именно наш город, наш регион они выбрали как некий логистический и административный центр оккупированного юга нашего государства, поэтому они массово там находятся", – уточнил он.

В то же время Федоров подчеркнул, что оценивать перспективу усиления наступления на юге будет правильнее "военным, разведке – они значительно компетентнее в этом".

Этому предшествовало: Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 7 февраля предположил, что Россия сделает Харьковскую или Запорожскую области Украины целями своего наступления в ближайшее время.

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13 января мелитопольский городской глава Иван Федоров сообщал, что в оккупированный Мелитополь Запорожской области продолжают прибывать оккупанты – и россиян в городе уже больше, чем местных жителей.