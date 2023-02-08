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В окупований Мелітополь постійно їдуть нові "мобіки" та "вагнерівці" – мер

"Українська правда"Середа, 8 лютого 2023, 15:42
Іван Федоров, фото picture alliance via Getty Images

В окупованому Мелітополі Запорізької області зростає концентрація російських військ через прибуття нових мобілізованих росіян і підрозділів приватної військової компанії "Вагнера".

Джерело: законний міський голова Мелітополя Іван Федоров на брифінгу в Медіацентрі "Україна – Укрінформ" 8 лютого, "Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Щодо концентрації (російських військ – ред.), справді, наші жителі бачать, що постійно приїжджають дедалі нові "мобіки", дедалі нові підрозділи "Вагнера".

Деталі: При цьому мер Мелітополя нагадав, що тиждень тому до селища Михайлівка Запорізької області прибуло щонайменше 1,5 тисячі найманців ПВК "Вагнера", які "масово приїжджають, заселяються до будинків, до соціальних закладів і масово намагаються сьогодні розосередитися тимчасово окупованою Мелітопольщиною".

"На жаль, саме наше місто, наш регіон вони обрали як якийсь логістичний і адміністративний центр окупованого півдня нашої держави, тому вони масово там перебувають", – уточнив він.

Водночас Федоров наголосив, що оцінювати перспективу посилення наступу на півдні буде правильніше "військовим, розвідці – вони значно компетентніші в цьому".

Цьому передувало: Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 7 лютого припустив, що Росія зробить Харківську чи Запорізьку області України цілями свого наступу найближчим часом.

ВІДЕО ДНЯ

13 січня мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомляв, що в окупований Мелітополь Запорізької області продовжують прибувати окупанти – і росіян у місті вже більше, ніж місцевих мешканців.

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Теми: МелітопольЗапорізька областьвійна
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