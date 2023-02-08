Сборная США отказалась от чемпионата мира по боксу из-за конфликта с российским руководителем IBA

Американская боксерская ассоциация объявила в среду, что ее бойцы не примут участия в чемпионате мира этой весной из-за плохой репутации Международной боксерской ассоциации и ее руководителя россиянина Умара Кремлева.

Источник: Washington Post

Дословно: "Этот шаг является последним ответом на растущие споры вокруг Международной боксерской ассоциации, которую Международный олимпийский комитет дважды лишал контроля над олимпийским боксом на фоне многочисленных скандалов и проблем с руководством.

Реклама:

МОК неоднократно критиковал президента IBA Умара Кремлева за сомнительные выборы, неспособность решить проблемы с судейством и финансовые нарушения, а также за очевидные попытки Кремлева отойти от олимпийского бокса в надежде получить контроль над многими мировыми профессиональными боксерскими организациями".

Детали: Американские боксерские чиновники также выразили серьезную обеспокоенность руководством Кремлева, который до 2021 года возглавлял российскую федерацию бокса и даже предлагал российское гражданство украинским боксерам.

Чемпионат мира среди женщин по версии IBA может состояться в марте в Нью-Дели, а чемпионат среди мужчин запланирован на май в Ташкенте, Узбекистан.

ВИДЕО ДНЯ

Чемпионаты мира, которые проводятся раз в два года, считаются главными любительскими соревнованиями вне Олимпийских игр.

Исполнительный директор Американской боксерской федерации Майк МакАти заявил, что ожидает, что другие страны также откажутся от участия в чемпионате мира.

Отказ от участия в чемпионате мира не повлияет на квалификацию США на Олимпийские игры 2024 года в Париже. МОК проведет собственный отбор в Париж.

Напомним: