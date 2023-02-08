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Сборная США отказалась от чемпионата мира по боксу из-за конфликта с российским руководителем IBA

Алена МазуренкоСреда, 8 февраля 2023, 21:27
Сборная США отказалась от чемпионата мира по боксу из-за конфликта с российским руководителем IBA
российский диктатор Путин и Кремлев, сентябрь 2022 года, фото: getty images

Американская боксерская ассоциация объявила в среду, что ее бойцы не примут участия в чемпионате мира этой весной из-за плохой репутации Международной боксерской ассоциации и ее руководителя россиянина Умара Кремлева.

Источник: Washington Post

Дословно: "Этот шаг является последним ответом на растущие споры вокруг Международной боксерской ассоциации, которую Международный олимпийский комитет дважды лишал контроля над олимпийским боксом на фоне многочисленных скандалов и проблем с руководством.

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МОК неоднократно критиковал президента IBA Умара Кремлева за сомнительные выборы, неспособность решить проблемы с судейством и финансовые нарушения, а также за очевидные попытки Кремлева отойти от олимпийского бокса в надежде получить контроль над многими мировыми профессиональными боксерскими организациями".

Детали: Американские боксерские чиновники также выразили серьезную обеспокоенность руководством Кремлева, который до 2021 года возглавлял российскую федерацию бокса и даже предлагал российское гражданство украинским боксерам.

Чемпионат мира среди женщин по версии IBA может состояться в марте в Нью-Дели, а чемпионат среди мужчин запланирован на май в Ташкенте, Узбекистан.

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Чемпионаты мира, которые проводятся раз в два года, считаются главными любительскими соревнованиями вне Олимпийских игр.

Исполнительный директор Американской боксерской федерации Майк МакАти заявил, что ожидает, что другие страны также откажутся от участия в чемпионате мира.

Отказ от участия в чемпионате мира не повлияет на квалификацию США на Олимпийские игры 2024 года в Париже. МОК проведет собственный отбор в Париж.

Напомним:

  • В октябре 2022 года IBA сообщила, что вернет к участию в соревнованиях спортсменов из России и Беларуси, потому что сохраняет "политический нейтралитет".
  • Санкции были введены в ответ на полномасштабную войну против Украины. Они заключались в недопуске представителей сборных России и Беларуси к соревнованиям. В июле Украина призвала международных партнеров запретить россиянам и белорусам выступать на спортивных соревнованиях даже под нейтральными флагами. Однако в сентябре президент IBA, россиянин Умар Кремлев, призвал наборот отменить санкции. 
  • В конце сентября IBA запретила украинским боксерам выступать под государственным флагом на юниорском чемпионате Европы. Они будут участвовать под флагом IBA.

Темы: спортСШАРосcия
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