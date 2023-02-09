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Президент Европарламента призвала передать Украине дальнобойные системы и истребители

"Европейская правда"Четверг, 9 февраля 2023, 11:39
Президент Европарламента призвала передать Украине дальнобойные системы и истребители
Истребитель F-16. Фото Getty Images

Президент Европарламента Роберта Метсола призвала страны ЕС как можно скорее предоставить Украине дальнобойные системы и боевые самолеты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала на специальном заседании Европарламента с участием президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы знаем о жертве, которую ваш народ платит за Европу, и мы должны почтить ее не только словами, но и делами. Политической волей обеспечить более простую торговлю, как можно более скорым процессом обретения членства, средствами для ваших людей, помощью в восстановлении, обучением для ваших военных, военным оборудованием и защитными системами, которые вам нужны для победы", – сказала Метсола.

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"И теперь государства должны быстро рассмотреть в качестве следующего шага предоставление дальнобойных систем и самолетов для защиты свободы, которую многие воспринимают как данность", – отметила президент Европарламента.

По ее словам, ответ Запада должен быть пропорциональным угрозе. А угроза, подчеркнула она, является экзистенциальной.

Она также заверила Зеленского, что ЕС будет на стороне Украины столько, сколько потребуется.

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Напомним, Польша готова передать Киеву истребители, но не будет делать это первой из стран НАТО.

Темы: Европарламентпомощь Украинеистребителиоружие
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