Президент Европарламента призвала передать Украине дальнобойные системы и истребители

Президент Европарламента Роберта Метсола призвала страны ЕС как можно скорее предоставить Украине дальнобойные системы и боевые самолеты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она сказала на специальном заседании Европарламента с участием президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы знаем о жертве, которую ваш народ платит за Европу, и мы должны почтить ее не только словами, но и делами. Политической волей обеспечить более простую торговлю, как можно более скорым процессом обретения членства, средствами для ваших людей, помощью в восстановлении, обучением для ваших военных, военным оборудованием и защитными системами, которые вам нужны для победы", – сказала Метсола.

"И теперь государства должны быстро рассмотреть в качестве следующего шага предоставление дальнобойных систем и самолетов для защиты свободы, которую многие воспринимают как данность", – отметила президент Европарламента.

По ее словам, ответ Запада должен быть пропорциональным угрозе. А угроза, подчеркнула она, является экзистенциальной.

Она также заверила Зеленского, что ЕС будет на стороне Украины столько, сколько потребуется.

Напомним, Польша готова передать Киеву истребители, но не будет делать это первой из стран НАТО.