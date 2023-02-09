Зеленский прибыл на саммит ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит лидеров стран Европейского Союза в Брюсселе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеленского встретил президент Европейского совета Шарль Мишель, после чего украинский президент сфотографировался с лидерами всех стран ЕС.

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После этого они вместе отправились в зал заседаний, где Зеленский должен выступить с обращением к ним.

Перед этим Зеленский выступил с речью в Европейском парламенте, подчеркнув, что Украина будет членом ЕС и делает для этого все необходимое даже в условиях войны.

Президент Зеленский прибыл в Брюссель в компании президента Франции Эммануэля Макрона 9 февраля для выступления в Европарламенте и участия в саммите ЕС.

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Накануне Владимир Зеленский совершил необъявленный визит в Лондон, где выступил в Вестминстере, встретился с премьер-министром Риши Сунаком и королем Чарльзом III и посетил украинских военных на тренировках.

Также Зеленский посетил Париж для встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном в среду вечером.