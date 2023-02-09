Зеленський прибув на саміт ЄС

Президент України Володимир Зеленський прибув на саміт лідерів країн Європейського союзу у Брюсселі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеленського зустрів президент Європейської ради Шарль Мішель, після чого український президент сфотографувався з лідерами усіх країн ЄС.

Після цього вони разом вирушили до зали засідань, де Зеленський має виступити зі зверненням до них.

Перед цим Зеленський виступив з промовою в Європейському парламенті, наголосивши, що України буде членом ЄС і робить для цього все необхідне навіть в умовах війни.

Президент України прибув до Брюсселя у компанії президента Франції Еммануеля Макрона 9 лютого для виступу в Європарламенті та участі в саміті ЄС.

Напередодні Володимир Зеленський здійснив неоголошений візит у Лондон, де виступив у Вестмінстері, зустрівся з прем’єр-міністром Ріші Сунаком та королем Чарльзом III і відвідав українських військових на тренуваннях.

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Також Зеленський відвідав Париж для зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном у середу ввечері.