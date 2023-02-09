Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамписты в Конгрессе США предлагают прекратить военную и финансовую помощь Украине

"Европейская правда"Четверг, 9 февраля 2023, 23:53
Конгресс США, фото Getty Images

Группа республиканцев во главе с членом Палаты представителей США Мэттом Гейцем зарегистрировала "Резолюцию об усталости от Украины", в которой призывает прекратить военную и финансовую помощь Киеву и способствовать заключению мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Fox News.

В резолюции, соавторами которой включая Гейцом выступили 10 республиканцев, отмечается, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину США предоставили более 110 миллиардов долларов финансовой, военной и гуманитарной помощи Киеву, в том числе более 27,4 миллиарда долларов - помощи в сфере безопасности.

Документ перечисляет военное оборудование, которое США предоставили Украине с февраля 2022 года, а также приводятся слова представителей Пентагона, которые заявили, что эта помощь "серьезно истощила запасы Соединенных Штатов, что ослабило готовность США в случае конфликта".

Также трамписты утверждают, что поддержкой Украины США непреднамеренно причастны к росту жертв среди гражданского населения, которых, по американским оценкам, уже 40 тысяч. Вместо этого, добавляют они, нужно направить средства на решение проблем внутри США, прежде всего миграционного кризиса.

"Америка находится в состоянии управляемого упадка, и он усилится, если мы продолжим тратить деньги налогоплательщиков на внешнюю войну. Мы должны приостановить любую иностранную помощь на войну в Украине и потребовать, чтобы все участники этого конфликта немедленно достигли мирного соглашения", - заявил Гейц.

Трампистское крыло Республиканской партии США не раз спекулировало на теме того, что Вашингтон выделяет слишком много средств Украине без надлежащей отчетности. Такие же идеи высказывали и более умеренные республиканцы, используя это как повод не поддерживать законопроекты о финансовой помощи Украине.

ВИДЕО ДНЯ

В ноябре прошлого года трамписты уже пытались внести резолюцию об аудите военной помощи Украине, но она не прошла через профильный комитет, в котором преобладали представители Демократической партии.

Сейчас, когда Республиканская партия имеет незначительное большинство в нижней палате Конгресса, а ультраправое крыло заставило спикера Кевина Маккарти пойти на уступки для получения большего влияния, голоса скептиков помощи Киеву могут звучать более уверенно и часто.

В то же время в Белом доме ранее уверяли, что США имеют подтвержденный и надежный план финансирования необходимой Украине безопасности, экономической, гуманитарной и энергетической помощи практически на весь 2023 год, и разногласия между политическими силами на это не повлияют.

Больше читайте здесь: Шантаж с угрозами для Украины: какие опасности несет избрание спикера Конгресса США

Читайте УП В Google News

Темы: СШАУкраинапомощь Украиневойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Данилов: Россияне уже начали "большое наступление", но имеют с ним большие проблемы

В "Слуге народа" хотят уточнить законопроект, чтобы министром обороны мог стать военный

Зеленский заявил о значительных результатах в защите от агентов РФ, анонсирует шаги СНБО

Президент Косово: Наемники "Вагнера" помогают Сербии готовить нападение

Проект резолюции ООН призывает к миру, который сохранит целостность Украины – AP

Первая партия зенитных пушек L-70, которые передает Литва, уже в Украине

Все новости...
США
Meta разблокировала аккаунты Трампа в Facebook и Instagram
США хотят открыть в Европе центр обучения на HIMARS
Британия и США ввели санкции против семи российских киберпреступников
Последние новости
23:51
Дания закроет все центры тестирования на Covid до конца марта
23:13
дополненоРоссияне нанесли удары по Харькову, есть попадания
22:58
В Германии сообщили об усилении иранского шпионажа после протестов
22:38
Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардии
22:09
Данилов: Россияне уже начали "большое наступление", но имеют с ним большие проблемы
21:53
Данилов анонсирует решения СНБО: По таможне и другим органам была не одноразовая акция
21:05
В Италии арестовали евродепутата-фигуранта "Катаргейта"
20:42
В Киеве и 3 областях в воскресенье не планируют отключать электричество
20:30
В "Слуге народа" хотят уточнить законопроект, чтобы министром обороны мог стать военный
20:20
Магучих установила новый лучший результат сезона в мире
Все новости...