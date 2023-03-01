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В Беларуси задержали 200 сторонников "Редана" – МВД

"Украинская правда"Среда, 1 марта 2023, 00:26
В Беларуси задержали 200 сторонников Редана – МВД
начальник отдела ГУОПП МОБ МВД Александр Близнюк, скриншот

В белорусском городе Гомель милиция задержала 200 сторонников ЧВК "Редан", 183 из которых – несовершеннолетние.

Источник: МВД Беларуси

Дословно: "Пресечена попытка проведения массовой акции с участием несовершеннолетних. Задержаны 200 человек".

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Детали: МВД страны сообщает, что в "Гомеле по призывам, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах, возле торгово-развлекательного центра "Секрет" собрались сторонники так называемого ЧВК "Редан".

В ведомстве отмечают, что работники милиции задержали 200 человек, 183 из которых – несовершеннолетние.

Узнать большеВ Украине задерживают сторонников российского движения "ЧВК "Редан": что о нем известно

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 27 февраля в Киеве, Харькове, Львове, Житомире и Ивано-Франковске подростки, которые относят себя к российской субкультуре "ЧВК Редан", собирались для массовых драк.
  • 28 февраля полиция сообщила, что заблокировала в соцсетях 18 каналов и групп, которые были созданы для "раскрутки" молодежного движения "ЧВК Редан" в Украине.
  • Киберполиция задержала в Днепре и Черкассах 16-летнего и 13-летнего основателей Telegram-каналов "Редан".

Темы: милицияБеларусьдети
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