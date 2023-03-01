В Беларуси задержали 200 сторонников "Редана" – МВД

В белорусском городе Гомель милиция задержала 200 сторонников ЧВК "Редан", 183 из которых – несовершеннолетние.

Источник: МВД Беларуси

Дословно: "Пресечена попытка проведения массовой акции с участием несовершеннолетних. Задержаны 200 человек".

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Детали: МВД страны сообщает, что в "Гомеле по призывам, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах, возле торгово-развлекательного центра "Секрет" собрались сторонники так называемого ЧВК "Редан".

В ведомстве отмечают, что работники милиции задержали 200 человек, 183 из которых – несовершеннолетние.

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