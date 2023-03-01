В Беларуси задержали 200 сторонников "Редана" – МВД
Среда, 1 марта 2023, 01:26
В белорусском городе Гомель милиция задержала 200 сторонников ЧВК "Редан", 183 из которых – несовершеннолетние.
Источник: МВД Беларуси
Дословно: "Пресечена попытка проведения массовой акции с участием несовершеннолетних. Задержаны 200 человек".
Детали: МВД страны сообщает, что в "Гомеле по призывам, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах, возле торгово-развлекательного центра "Секрет" собрались сторонники так называемого ЧВК "Редан".
В ведомстве отмечают, что работники милиции задержали 200 человек, 183 из которых – несовершеннолетние.
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