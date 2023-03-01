США перебросили в Европу "самолет судного дня"

В Исландии во вторник приземлился самолет E-6B Mercury, который выполняет функции воздушного командного пункта Военно-морских сил США.

Об этом говорится в сообщении командования войск США в Европе в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Самолет E-6B Mercury Военно-морских сил США, подчиненный первому крылу Стратегического командования США, недавно прибыл в Исландию, выполняя операции в зоне ответственности Европейского командования Вооруженных сил США", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время пребывания в Исландии члены экипажа самолета встретились с послом США и другими дипломатами и военными.

E-6B Mercury – это американский военный стратегический самолет управления и связи, а также воздушный командный пункт ВМС США. Его еще называют "самолетом судного дня".

Он предназначен для связи с атомными подводными лодками стратегического назначения, которые являются носителями межконтинентальных баллистических ракет. Речь идет о подводных лодках класса Ohio. На борту каждой субмарины может находиться до 24 ракет Trident II D5, способных нести ядерные боеголовки.

E-6B Mercury сделан на базе пассажирского лайнера Boeing 707-320. Он способен подниматься на высоту до 12,8 км, практическая дальность составляет – 11 760 км.

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Напомним, после объявления российского президента парламент России на заседании 22 февраля проголосовал за закон, прекращающий участие РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение о приостановлении своего участия в договоре о СНВ, а президент США Джо Байден назвал его "большой ошибкой".

Российская сторона возлагает на США вину за свое решение приостановить действие Договора о СНВ-3 и уверяет, что не собирается в связи с этим увеличивать собственный ядерный арсенал.

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