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Минобороны России заявило, что Крым атаковали 10 беспилотников

Ирина БалачукСреда, 1 марта 2023, 13:45
Сриншот из google.maps

Российское министерство обороны заявило, что 1 марта Крым якобы атаковали 10 украинских беспилотников и что всех их якобы удалось сбить.

Источник: сводка Минобороны РФ

Прямая речь официального представителя российского МО Игоря Конашенкова: "Предотвращена попытка проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова. 6 украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО, еще четыре – выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы".

Детали: Он также уверяет, что якобы жертв и разрушений в результате атаки нет.

Предыстория:


 

Темы: Крымбеспилотники
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