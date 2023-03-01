Минобороны России заявило, что Крым атаковали 10 беспилотников
Среда, 1 марта 2023, 13:45
Российское министерство обороны заявило, что 1 марта Крым якобы атаковали 10 украинских беспилотников и что всех их якобы удалось сбить.
Источник: сводка Минобороны РФ
Прямая речь официального представителя российского МО Игоря Конашенкова: "Предотвращена попытка проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова. 6 украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО, еще четыре – выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы".
Детали: Он также уверяет, что якобы жертв и разрушений в результате атаки нет.
Предыстория:
- Днем 28 февраля сообщалось, что Московской области в районе Коломны неподалеку от объекта, принадлежащего "Газпрому", упал беспилотник. Позже росСМИ писали, что сотрудники Федеральной службы безопасности РФ внутри упавшего в Подмосковье 28 февраля беспилотника нашли взрывчатку.
- В тот же день в Адыгее, что в Южном федеральном округе России, упал неизвестный летательный аппарат.
- Кроме того, ночью 28 февраля в городе Туапсе в Краснодарском крае РФ произошли взрывы с последующим пожаром на нефтезаводе "Роснефти", паблики сообщали, что это была атака беспилотников.
- Днем 28 февраля в российском Санкт-Петербурге закрывали 200 квадратных километров воздушного пространства, а местный аэропорт Пулково не принимал самолеты после того, как над городом заметили "неопознанный летающий объект". Позже российское Минобороны сообщило, что в Санкт-Петербурге закрывали воздушное пространство, потому что проводили "тренировки по ПВО".
- Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, реагируя на обвинения россиян в том, что Украина атаковала беспилотниками регионы РФ, заявил, что ВСУ не наносят удары по территории России.