Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Парламент Финляндии дал "зеленый свет" для вступления в НАТО

"Европейская правда"Среда, 1 марта 2023, 13:33
Парламент Финляндии дал зеленый свет для вступления в НАТО
Фото: Getty Images

Парламент Финляндии абсолютным большинством поддержал законопроект о членстве Финляндии в НАТО.

Об этом сообщает HS, пишет "Европейская правда".

Сразу после открытия заседания в среду 28 февраля проект вынесли на голосование. Его поддержали 184 голосами, один депутат "воздержался" и семь отсутствовали.

Реклама:

Во время дебатов во вторник лишь единичные депутаты призвали отказаться от вступления, аргументируя это своей позицией по ядерному оружию. Министр иностранных дел Пекка Хаависто ответил на это, что проект никак не меняет законодательство и позицию Финляндии по ядерному оружию. Министр обороны Антти Кайкконен заверил, что сейчас речь не идет о том, чтобы после вступления размещать в Финляндии ядерное оружие, и никто не подталкивает Финляндию к этому. "Для нас членство в НАТО - это решение для защиты страны", - подчеркнул он.

Прошлой весной решение о подаче заявки на вступление в НАТО поддержали 188 депутатов.

Сегодняшнее голосование является финальной точкой во внутренних процедурах, которые должна была осуществить Финляндия для вступления. Таким образом, дальнейшие темпы будут зависеть от последних двух стран, которые еще не ратифицировали заявку - Венгрии и Турции.

ВИДЕО ДНЯ

В венгерском парламенте дебаты должны стартовать сегодня, 1 марта.

Отметим, в последние дни из Будапешта неожиданно появились сигналы о том, что Венгрия может выдвинуть какие-то условия для ратификации заявок Финляндии и Швеции. Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила во вторник, что не слышала от Венгрии никаких требований для ратификации заявки Финляндии.

Переговоры с Турцией должны возобновиться 9 марта.

Подробно о ситуации, которая складывается с расширением НАТО, читайте в статье: Почему Финляндия может вступить в Альянс в одиночку.

Темы: ФинляндияНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссия запустила 110 ракет, но за все ответим − Зеленский

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Финляндия
Задержанный в Финляндии неонацист Петровский просится в Россию
Финляндия утвердила 18-й пакет военной помощи Украине
СМИ: В Финляндии задержали боевика из "Русича", воевавшего в Украине
Последние новости
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но за все ответим − Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и ищут еще 10 человек, количество раненых резко возросло
09:59
обновлено, фотоРакетная атака: в Днепропетровской области 5 погибших 15 травмированных
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
Все новости...
Реклама: