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Парламент Фінляндії дав "зелене світло" для вступу до НАТО

"Європейська правда"Середа, 1 березня 2023, 13:33
Парламент Фінляндії дав зелене світло для вступу до НАТО
Фото: Getty Images

Парламент Фінляндії абсолютною більшістю підтримав законопроєкт щодо членства Фінляндії в НАТО.

Про це повідомляє HS, пише "Європейська правда".

Одразу після відкриття засідання у середу 28 лютого проєкт винесли на голосування. Його підтримали 184 голосами, один депутат "утримався" і сім були відсутні. 

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Під час дебатів у вівторок лише поодинокі депутати закликали відмовитися від вступу, аргументуючи це своєю позицією щодо ядерної зброї. Міністр закордонних справ Пекка Хаавісто відповів на це, що проєкт ніяк не змінює законодавство і позицію Фінляндії щодо ядерної зброї. Міністр оборони Антті Кайкконен запевнив, що зараз не йдеться про те, щоб після вступу розміщувати у Фінляндії ядерну зброю, і ніхто не підштовхує Фінляндію до цього. "Для нас членство у НАТО - це рішення для захисту країни", - наголосив він. 

Минулої весни рішення про подання заявки на вступ до НАТО підтримали 188 депутатів. 

Сьогоднішнє голосування є фінальною крапкою у внутрішніх процедурах, які мала здійснити Фінляндія для вступу. Таким чином, подальші темпи залежатимуть від останніх двох країн, які ще не ратифікували заявку - Угорщини й Туреччини.

ВІДЕО ДНЯ

В угорському парламенті дебати мають стартувати сьогодні, 1 березня. 

Зазначимо, останніми днями з Будапешта несподівано з’явилися сигнали про те, що Угорщина може висунути якісь умови для ратифікації заявок Фінляндії та Швеції. Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила у вівторок, що не чула від Угорщини жодних вимог для ратифікації заявки Фінляндії. 

Переговори з Туреччиною мають поновитися 9 березня.

Детально про ситуацію, яка складається з розширенням НАТО, читайте у статті: Чому Фінляндія може вступити до Альянсу наодинці.

Теми: ФінляндіяНАТО
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