Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Парламент Фінляндії дав "зелене світло" для вступу до НАТО

"Європейська правда"Середа, 1 березня 2023, 14:33
Фото: Getty Images

Парламент Фінляндії абсолютною більшістю підтримав законопроєкт щодо членства Фінляндії в НАТО.

Про це повідомляє HS, пише "Європейська правда".

Одразу після відкриття засідання у середу 28 лютого проєкт винесли на голосування. Його підтримали 184 голосами, один депутат "утримався" і сім були відсутні. 

Під час дебатів у вівторок лише поодинокі депутати закликали відмовитися від вступу, аргументуючи це своєю позицією щодо ядерної зброї. Міністр закордонних справ Пекка Хаавісто відповів на це, що проєкт ніяк не змінює законодавство і позицію Фінляндії щодо ядерної зброї. Міністр оборони Антті Кайкконен запевнив, що зараз не йдеться про те, щоб після вступу розміщувати у Фінляндії ядерну зброю, і ніхто не підштовхує Фінляндію до цього. "Для нас членство у НАТО - це рішення для захисту країни", - наголосив він. 

Минулої весни рішення про подання заявки на вступ до НАТО підтримали 188 депутатів. 

Сьогоднішнє голосування є фінальною крапкою у внутрішніх процедурах, які мала здійснити Фінляндія для вступу. Таким чином, подальші темпи залежатимуть від останніх двох країн, які ще не ратифікували заявку - Угорщини й Туреччини.

В угорському парламенті дебати мають стартувати сьогодні, 1 березня. 

ВІДЕО ДНЯ

Зазначимо, останніми днями з Будапешта несподівано з’явилися сигнали про те, що Угорщина може висунути якісь умови для ратифікації заявок Фінляндії та Швеції. Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила у вівторок, що не чула від Угорщини жодних вимог для ратифікації заявки Фінляндії. 

Переговори з Туреччиною мають поновитися 9 березня.

Детально про ситуацію, яка складається з розширенням НАТО, читайте у статті: Чому Фінляндія може вступити до Альянсу наодинці.

Теми: ФінляндіяНАТО
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Новий пакет військової допомоги США Україні складе приблизно 400 млн доларів – СNN

Падіння вертольота МВС у Броварах: Шмигаль заявив, що у слідства є дані "чорної скриньки"

відеоУкраїнські зенітники збили над Єнакієвим російський винищувач Су-34

фото Пригожина спіймали на брехні про "оточення" Бахмута

фото, відеоЗеленський приїхав до Львова разом з президентом Латвії

Очільник УЗ Камишін став позаштатним радником Зеленського

Усі новини...
Фінляндія
Парламент Угорщини почне дебати про вступ Фінляндії та Швеції в НАТО
Парламент Фінляндії переніс голосування за вступ до НАТО на середу
Фінляндія почала будівництво секції паркану на кордоні з Росією
Останні новини
18:38
Голова топонімічної комісії Києва розповів про "другу хвилю" дерусифікації столиці
18:11
Новий пакет військової допомоги США Україні складе приблизно 400 млн доларів – СNN
18:04
Зеленський підписав з президентом Латвії декларацію щодо підтримки євроатлантичної інтеграції України
17:51
Трилер, а не виклик: на Львівщині бригада швидкої втікала від рецидивіста
17:37
відео ЄС оголосив про надання Україні 5700 сонячних панелей
17:20
фотоЖителю Сумщини зранку прилетів снаряд на город, він загинув
17:15
фото Машини поліції і волонтерів потрапили під російський обстріл на Херсонщині
17:06
Викрадену нацистами картину Василя Кандинського продали на аукціоні за рекордну суму
16:32
фотоЗеленський: Артилерія і снаряди – потреба №1, щоб зупинити Росію
16:25
фотоАрмія поповнюється на 101 гусеничний броньовик за донати – фонд Притули
Усі новини...