Клименко рассказал, когда озвучат результаты следствия по падению вертолета МВД в Броварах

Следствие, расследующее обстоятельства трагедии падения вертолета МВД в Броварах, сможет обнародовать первые результаты расследования в конце марта - начале апреля.

Источник: интервью министра внутренних дел Игоря Клименко записанное 21 февраля, которое показали в эфире Национального телемарафона 1 марта, "Интерфакс-Украина"

Детали: Клименко так ответил на соответствующий вопрос: "Я думаю, что месяц-полтора, где-то так".

Прямая речь: "Как только будут закончены все экспертизы, которые мы проводили частично с нашими коллегами из Франции, с AirBus, как только будут закончены все расследования у нас в стране, тогда будет общая картина, которую прокуроры и представители ГБР и СБУ, которые также ведут это расследование, смогут донести до широкой общественности, и результаты".

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