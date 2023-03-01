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Клименко рассказал, когда озвучат результаты следствия по падению вертолета МВД в Броварах

"Украинская правда"Среда, 1 марта 2023, 16:36
Клименко рассказал, когда озвучат результаты следствия по падению вертолета МВД в Броварах
Фото: Укринформ

Следствие, расследующее обстоятельства трагедии падения вертолета МВД в Броварах, сможет обнародовать первые результаты расследования в конце марта - начале апреля.

Источник: интервью министра внутренних дел Игоря Клименко записанное 21 февраля, которое показали в эфире Национального телемарафона 1 марта, "Интерфакс-Украина"

Детали: Клименко так ответил на соответствующий вопрос: "Я думаю, что месяц-полтора, где-то так".

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Прямая речь: "Как только будут закончены все экспертизы, которые мы проводили частично с нашими коллегами из Франции, с AirBus, как только будут закончены все расследования у нас в стране, тогда будет общая картина, которую прокуроры и представители ГБР и СБУ, которые также ведут это расследование, смогут донести до широкой общественности, и результаты".

Предыстория:

  • Утром 18 января в городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал вертолет - вспыхнул пожар. В результате катастрофы погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и охрана министра. Информация об общем количестве погибших разнилась.
  • По данным ГСЧС, всего погибли 14 человек, среди которых - один ребенок.
  • Служба безопасности начала производство из-за падения вертолета в Броварах, среди основных версий - нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия.
  • Кабинет министров на внеочередном заседании 18 января возложил исполнение обязанностей министра внутренних дел на главу Нацполиции Игоря Клименко.
  • В феврале следствие сообщило, что опросило более 6 тысяч свидетелей трагедии.

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Темы: МВДавиаБровары
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