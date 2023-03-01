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В Сумах слышали отзвук обстрелов приграничья из артиллерии РФ

Елена РощинаСреда, 1 марта 2023, 23:22

Взрывы, которые жители города Сумы слышали между 21:00 и 22:00 среды 1 марта, были эхом обстрелов приграничья из тяжелой артиллерии. 

Источник: Сумская областная военная администрация

Дословно: "Взрывы, которые жители областного центра слышали час назад (около 21:20 – ред.), – это эхо обстрелов приграничья из тяжелой артиллерии. Для жителей областного центра угрозы нет.

В последнее время россияне систематически обстреливают приграничье. А из-за погодных условий и ночного времени суток жители Сум могут слышать эти звуки обстрелов".

Детали: Позже в ОВА уточнили, что военные РФ осуществили артиллерийский обстрел предварительно 152 мм снарядами на участках местности Сумского района.

В результате обстрела была повреждена линия электропередач. Поэтому в приграничных населенных пунктах на некоторое время возможны перебои с электроснабжением.

Предварительно: пострадавших нет.

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Чуть раньше вечером в Сумской области работали силы противовоздушной обороны – тогда люди также слышали "звуки взрывов".

Темы: СумыСумская областьвойнаРосcия
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