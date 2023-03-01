Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Сумах слышали отзвук обстрелов приграничья из артиллерии РФ

Елена РощинаСреда, 1 марта 2023, 22:22

Взрывы, которые жители города Сумы слышали между 21:00 и 22:00 среды 1 марта, были эхом обстрелов приграничья из тяжелой артиллерии. 

Источник: Сумская областная военная администрация

Дословно: "Взрывы, которые жители областного центра слышали час назад (около 21:20 – ред.), – это эхо обстрелов приграничья из тяжелой артиллерии. Для жителей областного центра угрозы нет.

Реклама:

В последнее время россияне систематически обстреливают приграничье. А из-за погодных условий и ночного времени суток жители Сум могут слышать эти звуки обстрелов".

Детали: Позже в ОВА уточнили, что военные РФ осуществили артиллерийский обстрел предварительно 152 мм снарядами на участках местности Сумского района.

В результате обстрела была повреждена линия электропередач. Поэтому в приграничных населенных пунктах на некоторое время возможны перебои с электроснабжением.

ВИДЕО ДНЯ

Предварительно: пострадавших нет.

Чуть раньше вечером в Сумской области работали силы противовоздушной обороны – тогда люди также слышали "звуки взрывов".

Темы: СумыСумская областьвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссия запустила 110 ракет, но за все ответим − Зеленский

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Сумы
В Сумах завершили разбор завалов, Зеленский показал фото
Ракетный удар РФ по учебному заведению в Сумах: возросло количество погибших и раненых
В Сумах россияне разрушили корпус учебного заведения, погиб человек, есть раненые
Последние новости
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но за все ответим − Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и ищут еще 10 человек, количество раненых резко возросло
09:59
обновлено, фотоРакетная атака: в Днепропетровской области 5 погибших 15 травмированных
09:58
СМИ: Турция хочет использовать двигатели для F-16 в производстве собственных истребителей
09:49
Употребление успокоительных во время беременности может повысить риск выкидышей - исследование
09:47
Несколько часов в Авдеевке – репортаж из разбитого города
Все новости...
Реклама: