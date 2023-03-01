У Сумах чули відлуння обстрілів прикордоння з артилерії РФ

Вибухи, які жителі міста Суми чули між 21:00 та 22:00 середи 1 березня, були відлунням обстрілів прикордоння з важкої артилерії.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація

Дослівно: "Вибухи, які жителі обласного центру чули годину тому (близько 21:20 – ред.), – це відлуння обстрілів прикордоння з важкої артилерії. Для жителів обласного центру загрози немає.

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Останнім часом росіяни систематично обстрілюють прикордоння. А через погодні умови та нічний час доби жителі Сум можуть чути ці звуки обстрілів".

Деталі: Згодом в ОВА уточнили, що військові РФ здійснили артилерійський обстріл попередньо 152 мм снарядами на ділянках місцевості Сумського району.

У результаті обстрілу було пошкоджено лінію електропередач. Тож у прикордонних населених пунктах на деякий час можливі перебої з електропостачанням.

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Попередньо: постраждалих немає.

Трохи раніше ввечері в Сумській області працювали сили протиповітряної оборони – тоді люди також чули "звуки вибухів".