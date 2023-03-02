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США призывают союзников наложить санкции на Китай, если он передаст России оружие – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 2 марта 2023, 00:20
Флаги США и Китая. Фото Getty Images

Соединенные Штаты обсуждают с близкими союзниками возможность введения новых санкций против Китая в случае, если Пекин окажет военную поддержку России для ведения полномасштабной войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников и источники.

Консультации США с союзниками, которые еще находятся на раннем этапе, имеют целью заручиться поддержкой ряда стран - особенно входящих в "Группу семи", чтобы скоординировать поддержку любых возможных ограничений.

По словам собеседников Reuters, американские чиновники закладывают основу для потенциальных действий против КНР с основной группой стран, которые больше всего поддерживают санкции, введенные против России после ее полномасштабного вторжения в Украину год назад.

Пока непонятно, какие именно санкции предложат Соединенные Штаты. По словам источников Reuters, шаги Вашингтона еще не привели к более широкому согласию относительно каких-либо конкретных ограничительных мер против Пекина.

Reuters напоминает, что в совместном заявлении лидеров G7 от 24 февраля - по случаю первой годовщины полномасштабной войны РФ - третьи страны призывают "прекратить оказывать материальную поддержку российской войне, или же столкнуться с серьезными потерями".

Хотя Китай там не упоминается, США в тот же день ввели новые санкции против некоторых китайских компаний, обвиняемых в помощи России в обходе ограничительных мер.

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Ранее СМИ сообщали, что США располагают разведданными о том, что китайское правительство рассматривает возможность поставки России беспилотников и боеприпасов для использования в войне в Украине.

В Белом доме рассказали, что четко дали понять Китаю за закрытыми дверями, что в случае предоставления летальной помощи России он предстанет перед серьезными последствиями.

Темы: СШАКитайсанкции
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