На Харьковщине 4 человека погибли в результате подрыва авто на мине
Четверг, 2 марта 2023, 13:08
В лесу поблизости села Спиваковка в Харьковской области в ночь на 1 марта на российской мине подорвался автомобиль, в результате чего погибли 4 мужчин.
Источник: Главное управление ГСЧС в Харьковской области
Детали: 1 марта к спасателям Харьковской области поступило сообщение о несчастном случае, который произошел предварительно в ночь с 28 февраля на 1 марта.
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Из сообщения стало известно, что в лесу возле с. Спиваковка на вражеской мине подорвался автомобиль, в котором находились 4 мужчин. В результате взрыва все они погибли.
Окончательные обстоятельства трагедии выясняет Национальная полиция Украины.