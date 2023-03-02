На Харьковщине 4 человека погибли в результате подрыва авто на мине

В лесу поблизости села Спиваковка в Харьковской области в ночь на 1 марта на российской мине подорвался автомобиль, в результате чего погибли 4 мужчин.

Источник: Главное управление ГСЧС в Харьковской области

Детали: 1 марта к спасателям Харьковской области поступило сообщение о несчастном случае, который произошел предварительно в ночь с 28 февраля на 1 марта.

Из сообщения стало известно, что в лесу возле с. Спиваковка на вражеской мине подорвался автомобиль, в котором находились 4 мужчин. В результате взрыва все они погибли.

Окончательные обстоятельства трагедии выясняет Национальная полиция Украины.