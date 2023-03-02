Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Без Тургенева и Герцена: в Киеве переименовали ряд улиц

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 2 марта 2023, 20:02
Без Тургенева и Герцена: в Киеве переименовали ряд улиц
Иллюстративное фото из открытых источников

В Киеве переименовали три улицы и переулок, названия которых связаны со страной-агрессором и ее "сателлитами".

Источник: пресс-служба Киевской городской государственной администрации

Детали: В Соломенском районе переименовали улицу Генерала Тупикова в Андрея Мельника, в Оболонском – улицу Алябьева в Гулаков-Артемовских, в Шевченковском – улицу Тургеневская в Александра Конисского и переулок Герцена в переулок Бабий Яр.

Реклама:

За соответствующие решения проголосовало большинство депутатов городского совета.

Читайте также: С Московской на Князей Острожских. 8 вопросов о переименовании улиц Киева

Темы: дерусификацияКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире, это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 87 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
дерусификация
Киев дерусифицированный. Как выглядит улица Героев Змеиного в Бортничах и почему Google Maps до сих пор изобилуют Марксом и Толстым
В Днепре дерусифицировали еще более 20 улиц и переулков
Власти Праги будут просить об отмене концерта пропутинской певицы Нетребко
Последние новости
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире, это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
Все новости...
Реклама: