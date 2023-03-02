Без Тургенева и Герцена: в Киеве переименовали ряд улиц
Четверг, 2 марта 2023, 20:02
В Киеве переименовали три улицы и переулок, названия которых связаны со страной-агрессором и ее "сателлитами".
Источник: пресс-служба Киевской городской государственной администрации
Детали: В Соломенском районе переименовали улицу Генерала Тупикова в Андрея Мельника, в Оболонском – улицу Алябьева в Гулаков-Артемовских, в Шевченковском – улицу Тургеневская в Александра Конисского и переулок Герцена в переулок Бабий Яр.
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За соответствующие решения проголосовало большинство депутатов городского совета.
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