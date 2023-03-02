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Без Тургенева и Герцена: в Киеве переименовали ряд улиц

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 2 марта 2023, 21:02
Иллюстративное фото из открытых источников

В Киеве переименовали три улицы и переулок, названия которых связаны со страной-агрессором и ее "сателлитами".

Источник: пресс-служба Киевской городской государственной администрации

Детали: В Соломенском районе переименовали улицу Генерала Тупикова в Андрея Мельника, в Оболонском – улицу Алябьева в Гулаков-Артемовских, в Шевченковском – улицу Тургеневская в Александра Конисского и переулок Герцена в переулок Бабий Яр.

За соответствующие решения проголосовало большинство депутатов городского совета.

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Темы: дерусификацияКиев
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